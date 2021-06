Nejčka objokujejo ob zanikrnem grobu (FOTO)

Letos mineva 40 let od najhujše letalske nesreče v zgodovini Slovenije. Prvega decembra 1981 ob 7.40 je letalo DC-9 80 Yu ana letalske družbe Inex Adria poletelo z Brnika in ob 8.52, tik pred pristankom v Ajacciu, treščilo v goro San Pietro. Umrlo je vseh 180 potnikov in članov posadke, med njimi kar cele družine: Bernotovi, Čibejevi, Zormanovi, Orthaberjevi ... Na krovu nesrečnega letala je bilo tudi 10 otrok, mlajših od 13 let. Namesto da bi Jugoslavija praznovala rojstvo svoje države, je bil razglašen dan žalovanja. Spominsko znamenje MOL lahko le vzdržuje, ne more pa ga obnoviti. FOTO: Ig...