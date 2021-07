Nejc Zaplotnik ga je navdušil že v Afriki

KRANJ • Del bogate zgodovine, ki jo premore AO Kranj, je pomagal spisati tudi danes 84-letni Brane Jaklič, s katerim smo to pot obujali bogate spomine. Gor je rasel na Gorenjskem, oče je po rodu iz Škofje Loke, mama z Dolenjske, točenje iz Malih Lašč. »Veliko sem pomagal očetu, bil je soboslikar. Izučil se je na Jesenicah, rad je imel gore, s tem pa je navdušil tudi nas otroke in nam nekako dal to pripadnost gorskemu svetu in hribom. Ni bil ravno plezalec, nas je pa peljal na Triglav in Golico,« pripoveduje Brane. »Ko smo bili še mladi, otroci, najstniki, smo najraje lez...