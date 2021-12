Nejc Zaplotnik dobrodelen tudi po smrti

Te dni je nepozabni alpinist in pisec legendarne knjige Pot Nejc Zaplotnik, ki se je smrtno ponesrečil pred 38 leti pri vzponu na Manaslu, spet med nami. Po zaslugi njegovega domačega planinskega društva – PD Kranj – je luč sveta ugledal dokumentarni film Nejc Zaplotnik – Sanjaj le velike sanje. V njem alpinistovi vdova, najstarejši sin in prijatelji opisujejo, kako so ga doživljali kot očeta, moža in soplezalca. Film vsebuje tudi originalne posnetke legendarnega vzpona iz leta 1979, ko sta z Andrejem Štremfeljem kot prva Slovenca stopila na vrh Mount Everesta. Dokumentarec,...