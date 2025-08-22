NEGOVSKO JEZERO

Negovski biser žalostno sameva: Voda tako onesnažena, da je kopanje škodljivo

Nekoč priljubljeno jezero se je prelevilo v zapuščeno mlako. Z obnovo jezu so odpravili kopališča in občutno znižali vodostaj.
Fotografija: Plavajo le še labodi. FOTO: Ludvik Kramberger
Plavajo le še labodi. FOTO: Ludvik Kramberger

oste-bakal
Oste Bakal
22.08.2025 ob 08:43
22.08.2025 ob 09:01
V še ne tako davni preteklosti je bilo Negovsko jezero, veliko dobrih devet hektarjev, turistični biser Slovenskih goric, sredi sezone ga je ob koncu tedna obiskalo tudi po 2000 kopalcev. A v zadnjem času je zapuščena mlaka, ki se je izogibajo še sprehajalci, kaj šele kopalci. Jezero smo obiskali v vročih avgustovskih dneh. In je samevalo. Le labodi so bili tam ... Po mojem je voda tako onesnažena, da je kopanje škodljivo za zdravje. Naj spomnimo, da je Negovsko jezero v turistično točko povzdignilo TD Gornja Radgona, ki je uredilo plavalne bazene za odrasle in otroke ter celo skakalnico in ...

