Negovanje dediščine in povezovanja: pol stoletja pripadnosti Beli krajini (FOTO)

Društva podeželskih žena so pomembni nosilci ohranjanja kulturne dediščine, podeželskega načina življenja in povezovanja tamkajšnjih žensk. Združujejo gospodinje, kmetice, rokodelke, ljubiteljice domače obrti in tradicije, ki z znanjem, delom in ustvarjalnostjo bogatijo lokalno skupnost, ohranjajo običaje, kulinariko, ročna dela ter sodelujejo na številnih prireditvah.

Tako je tudi v DPŽ Metlika, ki letos praznuje 50 let nepretrganega delovanja – pol stoletja ponosa, medsebojne pomoči in srčne pripadnosti Beli krajini.

Od aktiva do društva

Ta pridih je zvenel iz ubranih glasov pevske skupine Vitica, ki od leta 2024 nadaljuje bogato ljudsko izročilo dežele belih brez in stopa po poteh dvajset let nadvse dejavnih pevk skupine Stezice (vodila jih je Marica Kambič), ko se je na letališču v Prilozju dvignila zavesa na odru, kjer je potekala osrednja prireditev ob srečanju z abrahamom. Oblečene v majice različnih toplih in živih barv so slavljenkam, zbralo se jih je več kot 150, dan popestrile članice sosednjih belokranjskih društev ter iz Kočevja in hrvaškega Lukovdola.

»Mi smo prvi sosedje – delita nas le Kočevski rog in Poljanska dolina, kjer živi Marija Horjak, ki je pred 30 leti v Vimolju ustanovila aktiv, iz katerega je zraslo društvo,« je spomnila Bojana Klepac, dolgoletna predsednica DPŽ Kočevje. Od takrat vezi niso stkane le s kočevskim, temveč tudi z drugimi belokranjskimi društvi – prav tako tudi z Udrugo žena Lukovdol, ki jo je ponosno zastopala članica Vanda Kapš.

Podeželke iz Dragatuša, prva z leve Brigita Kočevar, nasproti Sanda Kure, sekretarka RK Črnomelj

Na začetku so zapele Stezice.

DPŽ Dragatuš ima okoli 40 članic in medgeneracijsko povezuje dekleta od desetega leta starosti do prababic, ki nosijo že osmi ali deveti križ. »Naš kraj je po marsičem prepoznaven, dober glas pa širimo tudi članice društva. Pletemo, kvačkamo, kuhamo, pečemo … kdor je kdaj okusil našo ajdovo potico, ve, o čem govorim. Sodelujemo z Rdečim križem in seveda z vsemi belokranjskimi društvi,« je povedala Mira Garantini, ustanovna članica, ki z veseljem doda, da jim ostane čas tudi za redno skupinsko telovadbo.

Zahvala Vidi Brodarič

Priznanje tudi materi belokranjske pogače Alenki Mežnarič

»Naša Mira pogosto vzame v roke harmoniko, nam pa ne preostane drugega, kot da zaplešemo kakšno belokranjsko,« jo je dopolnila tajnica društva Brigita Kočevar. Le malce stran so se za mizo posedle podeželke iz Gribelj; predsednica Nada Štrucelj je z navdušenjem pripovedovala o podolgovati gribeljski čebuli, ki pomeni pomemben prispevek k ohranjanju bogate tradicije žbularjev in avtohtonega semena belokranjske čebule.

Kdor je že okusil našo ajdovo potico, ve, o čem govorim!

Inovativni pristopi

Snidenje, ki se je zavleklo globoko v noč, je minilo v tistem edinstvenem vzdušju, kakršnega znajo ustvariti le ženske – srčne, vztrajne in povezane. Ženske, ki poleg službenih obveznosti in dela na kmetiji vsak dan skrbijo še za družino, obenem pa številne ure prostovoljno posvečajo delovanju v društvu. Na ta dragoceni ceh predanih članic je spomnila Marija Škof z Boldraža, predsednica društva (2001–2011), ki je leta 2021 prejela častni naziv kmetica leta Slovenije.

Predsednica društva Irena Majzelj in metliška županja Martina Legan Janžekovič, desno

Med prireditvijo so belokranjsko nebo zasedli padalci.

»Predhodnice so z inovativnimi pristopi res veliko naredile za društvo, ki je raslo, članice – teh je zdaj v 12 krajih več kot 150 – pa so pridobivale samozavest. S ponosom so izdelke nosile na ocenjevanja in domov prinašale priznanja. V mojem mandatu je pod taktirko Nine Šalamon začela delovati pevska skupina Vitice, sicer pa izvajamo vse redne dejavnosti – od tečajev in srečanj do druženj in prireditev. Veliko dela nas čaka predvsem v času Vinske vigredi, ko pripravljamo delavnico peke belokranjske pogače in skrbimo za njeno promocijo,« je v nagovoru poudarila Irena Majzelj z Grabrovca, ki društvo vodi od leta 2023.

Ob tem se je vprašala: »Kaj bi bilo naše društvo brez članic, ki so njegov cvetober?« S šopkom gerber so se zahvalile Vidi Brodarič iz Rosalnic, ustanovni članici, posebno pozornost pa je požela Alenka Mežnaršič, ki jo vsi poznajo kot mamo od leta 2010 zaščitene belokranjske pogače. Prav po njeni zaslugi – in ob podpori članic društva in takratnega metliškega župana Slavka Dragovana – je bila ta kulinarična posebnost, po zgledu idrijskih žlikrofov, prekmurske gibanice in ekstra deviškega oljčnega olja slovenske Istre, zaščitena tudi na evropski ravni. »Večkrat sva morala potrkati na vrata kmetijskega ministrstva v Ljubljani,« se je spomnila sogovornica. Ob neki priložnosti se je Dragovan z nasmehom začudil: 'Čuj, tebe pa tukaj vsi poznajo!' Verjetno so me res poznali, saj je zgodba s pogačo dolga in se je v teh letih zgodilo marsikaj. A danes o tem ne bi preveč. Povem le to, da sem imela kljub pogostemu metanju polen pod noge veliko podpore v društvu, tudi takrat, ko so onkraj Kolpe v časopisih zapisali: 'Kranjci so nam ukradli pogačo.' Celo sodno so me preganjali. A se nismo dali,« je spomine odstirala Alenka, ki je za razstavo na Vinski vigredi spekla biskvitnega ježa – sladico, ki je tako navdušila zbrane žene, da so ji zaupale predsedniški mandat v obdobju 1995–1999.

Nova znanja

Na svoj mandat (2015–2023) je bila ponosna tudi Alenkina hči Mojca Mežnaršič, ki premore izjemen dar za pisanje društvenih utrinkov. Še posebno dragocen je bil njen prispevek v času, ko se je spletala zgodba okoli certificiranja belokranjske pogače. »Če delamo kot tim in vsak zaupa vsakemu, ni ovire, ki je ne bi mogli preskočiti, ali cilja, ki ga ne bi mogli doseči,« je prepričana Mojca. Poleg belokranjske pogače, ki je evropsko zaščitena, sta belokranjska povitica in prosta povitica od leta 2023 vpisani v register žive kulturne dediščine Slovenije.

Za humorni vložek sta poskrbeli mlekarici.

Ves dan so se veselo družile.

»Društvo se je na začetku usmerjalo v izobraževanje specifičnih znanj, ki ga danes prenašajo na mlajše, ki niso zgolj s podeželja. Že od začetka neguje tradicijo in si prizadeva, da belokranjske avtohtone oziroma tradicionalne jedi in običaji ne tonejo v pozabo,« jim je hvaležna metliška županja Martina Legan Janžekovič, ki je eno leto mlajša kot društvo, v katerem je članica že dve desetletji.

Ne le za štedilnikom, članice so zelo dejavne tudi na področju izobraževanja, tečajev in strokovnih ekskurzij. Vedno so si želele, da mednje pride kdo, od kogar bi lahko srkale novo znanje, čeprav ga imajo seveda poleg izkušenj same več kot dovolj. Od tod tudi tesno sodelovanje s svetovalno službo KGZ Novo mesto in KZ Metlika. Poleg pevske skupine je zelo dejavna igralska skupina Naturščki. Članice so skozi leta pisale pesmi, pripravljale skeče in z njimi navduševale občinstvo.

Bili so časi, ko so s predstavami obredle skoraj vso Belo krajino, že več kot dve desetletji pa vsako leto pripravijo celovečerno prireditev – po zaslugi neutrudne Ane Mokrovič, ki ji pravijo kar kulturna ministrica. S stvaritvami navdušujejo tudi klekljarice skupine Belokranjske pogačke. »Ostanite še naprej takšno društvo. Vsi vas potrebujemo,« je zbrane nagovorila Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.