Negovalka Simone Weiss izgubila tožbo

Po tistem, ko je septembra leta 2019 višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za zdravnico Sanelo Banović, ki jo je zasebno tožila medicinska sestra Zlatka Pražnikar Vrbnjak, so pred nedavnim tudi v pravdnem postopku pred okrajnim sodiščem v Ljubljani tožbeni zahtevek medicinske sestre zavrnili kot neutemeljen. Tožila zaradi obrekovanja Zdravnici Saneli Banović ni treba plačati odškodnine in preklicati svoje izjave. Foto: Igor Mali Spor med medicinsko sestro Pražnikar Vrbnjakovo in zdravnico Banovićevo je povezan s priljubljeno pevko Simono Weiss, za katero je bil usoden rak. Pražnikar V...