Nedopustno obnašanje čakajočih v koloni: frizbi, pes in sprehodi na avtocesti (FOTO)

Minuli konec tedna z visoko gostoto prometa je prinesel tudi nekatere obilne zastoje. Pot od morja proti prestolnici se je ljudem podaljšala tudi za dve uri, med številnimi območji del na cestah ali zaprtih cestah (vipavska hitra cesta je bila zaradi nesreče s smrtno žrtvijo zaprta več kot 12 ur) pa se ljudje kratkočasijo tudi na novo videne načine. V skupini Ustvarimo reševalni pas na avtocestah so v nedeljo objavili video, na katerem si dve dekleti na posnetku podajata frizbi tik ob stoječih vozilih, ki so obstala v koloni: »Izstopanje iz vozil na avtocesti je nevarno, razposajena igra na avtocesti je neumna, neustvarjen reševalni pas na avtocesti pa egoizem,« so opisali početje.

»Težko ocenim, ali je tega vedno več ali je zgolj bolj na očeh javnosti, ker ima vsak telefon pri sebi in posname,« je nove videe na družbenih omrežjih komentiral Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Še bolj neverjeten je bil posnetek iz skupine V živo s slovenskih cest, kjer je eden od stoječih voznikov posnel dogajanje na sosednjem, zaradi del zoženem pasu avtoceste. Dva starejša, bradata moška, odeta v črno, ter en mlajši, ki caplja za njima, so se mirno sprehajali po prehitevalnem pasu avtoceste: »Frajerji hodijo peš lepo, avto za njimi, evo ti kulture: po avtocesti po hitrem pasu se oni sprehajajo,« se sliši ogorčenje snemalca, podobno pikri so bili komentarji pod objavo.

Anže Albreht opozarja, da je izstopanje iz vozila – pa četudi stoji v prometni gneči – nevarno. FOTO: Osebni Arhiv

Še najbolj bizarna pa je bila v soboto zvečer objava ene od uporabnic Facebooka v prometni skupini za okolico prestolnice, na območju Sneberij (torej tik za ljubljansko obvoznico): »Na približno tem delu avtoceste neka gospa sprehaja svojega psa. Pazljivo!« Tovrstno obnašanje je še težje razumljivo, ker je minuli teden v prometnih nesrečah na naših cestah umrlo kar osem ljudi, letos sicer že 61 (lani v istem obdobju 39). Albreht opozarja, da je izstopanje iz vozila – četudi stoji v prometni gneči – nevarno, saj se okoli prizorišča morebitne nesreče izvajajo intervencije ter prodajajo zijala: »Ljudje nasproti firbcajo, istočasno pa so izven vozil. Lahko pride do naleta in odleti pnevmatika temu sprehajalcu v glavo.« Ter dodaja, da prepovedi nimajo kozmetičnega značaja: »Nekaj je z zakonom prepovedano z razlogom, ker to res predstavlja nevarnost.«

»Ko je govor o nadzoru na avtocestah, moram povedati, da toliko policijskih patrulj, kot sedaj deluje na avtocestah, ni delovalo še nikoli,« je dejal Robert Vehovec iz sektorja prometne policije z Generalne policijske uprave. Albreht dodaja: »To mogoče drži – dejstvo pa je, da tudi toliko prometa in zastojev še nismo imeli nikoli.«

Reševalni pas največkrat izkoriščajo tisti z dobrimi avti in tujci. Policija prosi, da vsako nevarno početje nemudoma javite. Posnetki nevarnih ravnanj niso dovolj za prekrškovni postopek.

Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave potrjuje, da občasno prejmejo posnetke ali obvestila o kršitvah na avtocestnem križu: »Najbolj učinkovito je, če smo o tem obveščeni takoj. V takem primeru pošljemo patruljo na kraj dogodka in policist zazna prekršek in prepreči nedovoljeno in nevarno ravnanje.« Toda po zakonu o prekrških mora prekršek naznaniti oškodovanec – to pa ni vsak, ki vidi prekršek. »Oškodovanec je samo tisti, ki je z dejanjem drugega oškodovan. Zato posnetki, ki so posredovani po določenem času, niso zadosti pri izvedbi postopka,« poudarja Ciperle Adlešičeva.

Albreht pravi, da smo Slovenke in Slovenci v prometu lahko zgled – denimo pri ustvarjanju varnostnega pasu. »Na prvo žogo ne bi ocenjeval, kdo je slabši in kdo se drugače ali bolj primitivno obnaša. Če govorimo o izkoriščanju reševalnega pasu, so to praviloma vozila slovenskih registrskih oznak višjega razreda ali pa tujci.« Ter apelira: »Ravno mi smo tisti, ki delamo ceste varne oziroma nevarne. Naj se ljudje tega zavedajo, ko se usedejo za volan.«

Trojica se je počasi sprehajala po prehitevalnem pasu, čeprav se je promet na njihovi strani cestišča premikal. FOTO: Janko/V živo s slovenskih cest