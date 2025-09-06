Nedeljski večer prinaša ta nebesni pojav! Naslednjič bo viden šele 31. decembra 2028

V nedeljo zvečer bomo lahko opazovali popolni Lunin mrk, ko se bo Luna znašla v Zemljini senci. Dogodek bo poseben, saj bo Luna zaradi vpliva atmosfere obarvana rdeče – pojav imenujemo tudi krvava Luna.

»Scenografija popolnega Luninega mrka bo precej zanimiva. Vse skupaj se bo začelo ob 17.26, ko bo Luna prešla v polsenco, kar s prostimi očmi ni vidno,« je za STA povedal profesor Igor Žiberna, predsednik Astronomskega društva Orion. Iz Maribora bo Luna v senco začela vstopati ob 18.26, nad obzorjem pa se bo pokazala šele ob 19.21. »Najbolj zanimiva faza – začetek popolnega mrka – se bo začela okoli 19.29, vrhunec bo ob 20.11, končalo pa se bo okoli 20.52,« je pojasnil.

Kombinacija fotografij prikazuje popoln lunin mrk, imenovan krvava Luna, kot je bil viden iz planetarija Galileo Galilei v Buenos Airesu 14. marca 2025. FOTO: Juan Mabromata Afp

Po njegovih besedah bo pri nas pojav viden približno uro in tri četrt, večinoma še v večernem mraku. »Nižji del atmosfere, troposfera, vpija modro barvo in prepušča rdečo. Zato se Luna obarva rdeče. Če je v zraku veliko prašnih delcev, je videti še temnejša,« je dodal Žiberna.

Kako opazovati?

Žiberna svetuje, da v primeru jasnega vremena začnemo opazovati okoli 19.20, najbolje na vzhodnem obzorju. Posebna zaščita oči, kot pri Sončevem mrku, ni potrebna. Astronomsko društvo Orion in Osnovna šola borcev za severno mejo v Mariboru pripravljata brezplačno javno opazovanje z društvenimi teleskopi. »Vse faze Luninega mrka bo možno tudi fotografirati s pametnimi telefoni. Obetamo si zanimiv večer, saj bo poleg Lune viden tudi Saturn,« je povedal.

Kombinacija fotografij, posnetih 14. marca 2025, prikazuje krvavo Luno, kot je bila vidna iz Kolumbije. FOTO: Luis Acosta Afp

Najlepše bo mrk tokrat viden v Aziji, nad Indijskim oceanom in na vzhodu Afrike, Slovenija pa bo na zahodnem robu vidnosti. Že čez 14 dni, 21. septembra, bo sledil še delni Sončev mrk, viden predvsem na južnem Tihem oceanu. Naslednji popolni Lunin mrk, viden pri nas, bo šele 31. decembra 2028, popolni Sončev mrk pa šele 3. septembra 2081.