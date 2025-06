Nedelja bo burna, Arso zdaj svari pred to nevarnostjo

V nedeljo popoldan in zvečer bodo ob prehodu vremenske fronte narasle zlasti manjše in hudourniške reke v Podravju in Pomurju, opozarja Agencija RS za okolje. Ob tem lahko na teh območjih krajevno pride do zastajanja in razlivanja padavinske vode. V noči na ponedeljek bodo narasle tudi reke v goratem delu severozahodne in severne Slovenije.

V preostalem delu države bo vodnatost rek ostala povečini nespremenjena, le ponekod bodo reke v ponedeljek prehodno zmerno narasle.

Možnost za nastanek krajevnih neurij velika

Po podatkih agencije bo v nedeljo dokaj sončno, se pa bodo popoldne na severu in severovzhodu države začele pojavljati plohe in nevihte. Zato lahko v nedeljo popoldne na severovzhodu Slovenije nastane kakšno krajevno neurje. V noči na ponedeljek bodo padavine zajele tudi osrednjo Slovenijo, le na jugu bo ostalo povečini suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V ponedeljek zjutraj bo na severu še rahlo deževalo, čez dan pa se bo povsod postopno zjasnilo. Prehodno se bo osvežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet topleje.