Nečakinja brutalno pretepenega 70-letnika: Namesto da bi se sprehajali, bomo očitno preizkušali sposobnosti samoobrambe

Pisali smo o brutalnem napadu, ki se je pred dnevi zgodil v okolici Ljubljane. Takrat so na njegov lastni njivi trije Romi pretepli 70-letnika in ga hudo poškodovali, zaradi zlomljene počene ličnice in drugih poškodb glave, je moral dolge ure preživeti na urgenci, a če se bodo te rane sčasoma zacelile, bodo še dolgo ostale tiste globlje – strah in nemoč. Policisti so sicer že kmalu po napadu sporočili, da so enemu od osumljencev odvzeli prostost zaradi nasilništva, druge pa da še iščejo.

Oglasila pa se je tudi nečakinja napadenega 70-letnika in na družabnem omrežju delila ganljivo in iskreno izpoved, ne le o tem, kako dober človek je njen stric, kako trdo dela kot kmetovalec že vse življenje, odstrla je zaveso in dovolila vpogled v življenje v Klečah, vasici na severnem delu Ljubljane, kjer je bilo nekoč mirno in prijetno, zadnja leta pa se je v prebivalce naselil nemir, ki je prerasel v strah.

»Leta 2006 so bili v naše konce priseljeni Romi. Od takrat naprej moj oče vse zaklepa. Zaklepa lopo z orodjem. Zaklepa kokoši. Če kdo slučajno kaj čez noč ’pozabi’ zunaj, naslednje jutro ni več pozabljeno. Naslednje jutro je izginulo. Včasih potarnam, kako kmetom z njiv izginja zelenjava, kako se krade kokoši, zajce. Velikokrat je odziv ljudi, ki ne doživljajo omenjenih razmer, le posmeh. Nasmeh nekoliko splahni, ko povem, da nikoli ne veš, kateri član romske skupnosti se ponoči sprehaja okoli hiše in išče ’pozabljene’ stvari. Tak posmeh zadnjih nekaj dni kaže naš minister in zatrjuje, kako policija budno spremlja naše vasi in omogoča varnost,« je med drugim zapisala nečakinja pretepenega kmeta in se obregnila ob ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je v začetku tedna, dan pred napadom na njenega strica obiskal občino Šentjernej, kjer se prav tako v zadnjem času vrstijo nasilni napadi Romov na občane, ter tamkajšnjemu županu obljubil, da bo policija povečala število svojih enot v občini.

Obljube so, kot kaže, že obrodile sadove, le nekaj dni po ministrovem obisku so s policije namreč sporočili, da so prijeli napadalce, ki so brutalno pretepli domačina z Mihovice pri Šentjerneju ter mu med drugim s kolom razbili glavo.

To se je zgodilo sredi noči, ko je omenjeni občan prišel iz hiše le, da bi pogledal, kaj se dogaja, od kod hrup. Tudi 70-letni kmetovalec je bil napaden povsem brez razloga, ker je stal in delal na svoji njivi. Tudi zato je strah med prebivalci toliko večji, nikoli namreč ne morejo vedeti, kdaj bodo nasilje občutili na svoji koži tudi sami.

»Kraj, kjer ima Tone njivo, je kraj, kjer se vozimo s kolesom, tečemo, vozičkamo, gremo na sprehod. Nič več. Od zdaj naprej bomo očitno preizkušali svoje spretnosti samoobrambe, čeprav nimamo možnosti, saj nikoli ne veš, kako so oboroženi potniki v sumljivem, neregistriranem avtomobilu,« je zapis sklenila obupana občanka, kot mnogi drugi razočarana nad neukrepanjem pristojnih.