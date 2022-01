Za debelimi zidovi stare hiše Pr' Luk v Kompoljah se skriva pravi lego čudež, ki ga že dobrih 20 let z velikim zanosom ustvarja Maks Štrukelj. Začelo se je, ko sta mu nečaka prinesla prvi set. Takoj ga je zasvojilo. Ko razkrije, da po poklicu ni strojnik ali finomehanik, ampak ekonomist, ki ga je pot že v 70. letih zanesla v računalništvo, je začudenje še večje. Dansko podjetje Lego je s sestavljankami zadelo terno. Začetki segajo tja v leto 1949. Kock in drugih plastičnih elementov je danes po svetu na milijarde. A večina pozna le tiste iz kompletov, ki se jih razveselijo najmlajši in tu...