Neca Falk razstavlja na Bledu

Na Blejskem gradu bo od 2. do 30. septembra na ogled razstava slikarke, fotografinje in glasbenice Nece Falk, ki se tokrat predstavlja z izborom olj na platnu iz zadnjih 15 let. Falkova je širši javnosti znana predvsem po svoji glasbeni poti, ki so jo zaznamovali sodelovanje s številnimi priznanimi glasbeniki in s prestižnimi nagradami nagrajeni samostojni albumi za odrasle in otroke, svojo ustvarjalnost pa je že zgodaj razširila tudi na področje fotografije.

Predstavila se je s številnimi samostojnimi in skupinskimi razstavami ter fotomonografijo iz leta 1987. Po študiju slikarstva na ljubljanski Akademiji za vizualne umetnosti (AVA) se je intenzivno posvetila slikarstvu, a to zanjo ni zamenjava za glasbo, temveč poglobitev v drugo obliko zaznavanja in premišljevanja. V slikarstvu je razvila prepoznavno reflektivno likovno govorico, ki črpa iz kolektivnega spomina, sodobnega sveta in notranjih pokrajin.

Njena dela raziskujejo prostor med vidnim in občutenim, razpira jih kot prostore kontemplacije, tišine in človeške negotovosti. Urbanim in živalskim motivom vdihne mitološki in simbolni naboj, pri tem pa subtilno komentira sodobne družbene odnose. Z uporabo barve in poteze se upira hitrosti digitalnega sveta ter ustvarja slike kot prostore zadržanega pogleda in počasnega doživljanja.

Razstava bo v Galeriji Stolp in v dvorani nad muzejem, razstavišči sta odprti vsak dan v odpiralnem času Blejskega gradu.