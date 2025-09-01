VSESTRANSKA UMETNICA

Neca Falk razstavlja na Bledu

Slikarstvo zanjo ni zamenjava za glasbo, temveč poglobitev v drugo obliko zaznavanja in premišljevanja.
Fotografija: Predstavlja se z izborom olj na platnu iz zadnjih 15 let. Foto: osebni arhiv
Odpri galerijo
Predstavlja se z izborom olj na platnu iz zadnjih 15 let. Foto: osebni arhiv

S. N.
01.09.2025 ob 13:10
S. N.
01.09.2025 ob 13:10

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Na Blejskem gradu bo od 2. do 30. septembra na ogled razstava slikarke, fotografinje in glasbenice Nece Falk, ki se tokrat predstavlja z izborom olj na platnu iz zadnjih 15 let. Falkova je širši javnosti znana predvsem po svoji glasbeni poti, ki so jo zaznamovali sodelovanje s številnimi priznanimi glasbeniki in s prestižnimi nagradami nagrajeni samostojni albumi za odrasle in otroke, svojo ustvarjalnost pa je že zgodaj razširila tudi na področje fotografije.

Predstavila se je s številnimi samostojnimi in skupinskimi razstavami ter fotomonografijo iz leta 1987. Po študiju slikarstva na ljubljanski Akademiji za vizualne umetnosti (AVA) se je intenzivno posvetila slikarstvu, a to zanjo ni zamenjava za glasbo, temveč poglobitev v drugo obliko zaznavanja in premišljevanja. V slikarstvu je razvila prepoznavno reflektivno likovno govorico, ki črpa iz kolektivnega spomina, sodobnega sveta in notranjih pokrajin.

Njena dela raziskujejo prostor med vidnim in občutenim, razpira jih kot prostore kontemplacije, tišine in človeške negotovosti. Urbanim in živalskim motivom vdihne mitološki in simbolni naboj, pri tem pa subtilno komentira sodobne družbene odnose. Z uporabo barve in poteze se upira hitrosti digitalnega sveta ter ustvarja slike kot prostore zadržanega pogleda in počasnega doživljanja.

Razstava bo v Galeriji Stolp in v dvorani nad muzejem, razstavišči sta odprti vsak dan v odpiralnem času Blejskega gradu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Neca Falk razstava umetnost Bled

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.