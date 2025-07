Ne zalivajte, ne perite: vlada izdala priporočila za spopad s sušo

Sušne razmere se zaostrujejo, vodnatost rek in gladine podzemnih voda so že manjše oziroma nižje kot je običajno za ta letni čas, so opozorili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Ob nastopu obdobja hidrološke suše zato priporočajo omejitve rabe in odgovorno ravnanje z vodo.

Kot so v sporočilu za javnost opozorili na ministrstvu, se zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin, visokih temperatur in manjšanja zalog vode v tleh sušne razmere zaostrujejo.

Stopili smo v obdobje hidrološke suše.

»Vodnatost rek in gladine podzemnih voda so že manjše oziroma nižje kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili,« so opozorili na ministrstvu in dodali, da smo stopili v obdobje hidrološke suše.

Na ministrstvu so zato pripravili priporočila za zmanjšanje negativnih vplivov hidroloških suš na vodne vire, ekosisteme, kmetijstvo, gospodarstvo in prebivalstvo.

Manj zalivanja in pranja

Priporočajo omejitev zalivanja vrtov ter odsvetujejo čiščenje in polivanje cest in plaž ter pranje avtomobilov. Svetujejo tudi zmanjšanje industrijske porabe vode, če ni nujna in varčno odvzemanje vode za kmetijstvo.

Ob sušnih razmerah velja tudi večja požarna ogroženost. Simbolična fotografija. FOTO: Berkcan Zengin Afp

»Oskrba s pitno vodo ima prednost, osredotočajte pa se tudi na oskrbo z vodo v živinoreji ter zagotavljajte dodatno vodo ekosistemom, ki so občutljivi na pomanjkanje vode,« poudarjajo.

Priporočajo tudi varčevanje z vodo v gospodinjstvih ter spremljanje informacije o stanju voda in pričakovanem razvoju suše.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da si bodo še naprej prizadevali za gradnjo vodnih zadrževalnikov, ohranjanje mokrišč in obnovo poplavnih ravnic, ki bodo povečevali in ohranjali zaloge vode v tleh. Prizadevali si bodo tudi za blaženje dvigov temperatur vode v vodotokih z naravno vegetacijo v obvodnem pasu in spremembe v praksi rabe tal in prostora za izboljšano zadrževanje voda.

Zavzemali se bodo tudi za posodobitve vodovodnih sistemov, ki bodo imeli manjše vodne in energetske izgube. Obenem pa bodo spodbujali zbiranje deževnice ter ponovno uporabo odpadne vode v industriji, kmetijstvu in turističnih objektih.