Že pred deveto uro zjutraj so se včeraj, dan po božiču, na dan samostojnosti in enotnosti, ki pa je tudi štefanovo, proti Šentjerneju začeli zgrinjati konjeniki s skrtačenimi ter z zelenjem in pisanimi trakovi okrašenimi konji. Ne le iz domače, šentjernejske občine, tudi iz sosednjih so prišli. Čeprav je bila tradicionalna prireditev odpovedana, so konjeniki vedeli, da jih bo pri cerkvici sv. Frančiška Ksaverja, ki stoji na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana, čakal domači župnik Anton Trpin. On bi bil tako in tako tam, že desetletja je na ta dan v tej cerkvi vedno maša. Tudi tokrat je bila. &r...