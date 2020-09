Ne smejo viseti z ušesa

Takšne iz blaga lahko uporabimo večkrat, a jih moramo redno prati. FOTO: Michikodesign/Getty Images

Uporaba maske pri otrocih do vključno petega leta ni priporočljiva zaradi nevarnosti zadušitve.

Navadili smo se že, da so maske zaradi pandemije koronavirusa postale samoumeven del naših življenj, brez nje ne gremo več od doma, tako kot ne brez mobilnika ali denarnice. Ali se tega res držimo, preverjajo tudi inšpektorji, ki so zaradi neuporabe maske že izrekli globe. Maske v kombinaciji z drugimi preventivnimi ukrepi, torej umivanjem oziroma razkuževanjem rok in fizično distanco, pomagajo preprečevati širjenje koronavirusa.Tiste za enkratno uporabo je mogoče dobiti tako rekoč povsod. Pa jo imate res samo enkrat ali se vam morda po torbici valja že tedne in jo prav tako tedne sončite na zadnji polici v avtomobilu? Na NIJZ poudarjajo, da moramo masko za enkratno uporabo zavreči po dveh urah oziroma celo pogosteje, če je vlažna ali umazana. Če isto uporabljate že tedne, ne ščiti več ne vas ne ljudi v okolici.Morda uporabljate tisto iz blaga: jo redno perete in likate? Tako masko lahko uporabimo večkrat v dnevu, če le ni vlažna, umazana ali celo strgana, pravijo strokovnjaki, nekateri drugi pa, da je treba tudi bombažno zamenjati po vsaki uporabi. Peremo jo z drugim perilom, z običajnim pralnim praškom na 60 ali še bolje na 95 stopinjah Celzija, sušimo na soncu, lahko tudi v sušilnem stroju, če tkanina to dopušča, potem še polikamo.Pokrivati mora nos, usta in brado, nepravilna uporaba lahko namreč pomeni povečano tveganje za širjenje virusa. Med nošenjem se je ne dotikamo.Maske so, kot rečeno, postale del obvezne opreme slehernika, a pomembno je, kako jo prenašamo naokoli. Naj nam ne visi z uhlja, ne stlačimo si je pod brado ali okoli vratu, prav tako naj ne bo komolčnik: mnogi si jo namreč nadenejo na roko in potegnejo do komolca. Če jo prenašamo v torbici ali nahrbtniku, naj bo v vrečki, najbolje taki z zapiralom, poudarjajo infektologi, da se ne bo dotikala predmetov, ki se jih pogosto dotikamo, denimo denarnice in telefona. Ko si jo moramo nadeti, si najprej razkužimo roke, potem pa jo primemo za trakove, nikakor se ne dotikamo notranjega dela maske, ki se dotika obraza. Tistih za enkratno uporabo ne peremo in niti likamo ne: kot rečeno, jih zavržemo po vsaki uporabi. Vsak član gospodinjstva naj vselej uporablja le svojo masko, to pomeni, da si jih ne izmenjujemo malo jaz, malo ti.Doma jih hranimo v predalu ali omarici, absolutna sterilnost ni potrebna, naj pa ne bodo na mestu, ki se ga pogosto dotikamo. Ne glede na to, kje jih hranimo, pa pazimo, da se že uporabljene ne dotikajo čistih!Uporaba maske pri otrocih do vključno petega leta ni priporočljiva zaradi nevarnosti zadušitve in manjše zmožnosti pravilne uporabe, pravijo na NIJZ in še, da je uporaba nemedicinske obrazne maske priporočljiva za vse s simptomi ali znaki covida-19, za osebe, ki negujejo bolnika s sumom na covid-19 ali s potrjeno boleznijo, za osebe, ki se zadržujejo v zdravstveni ustanovi, za tiste, ki uporabljajo javni prevoz, in za vse v zaprtem javnem prostoru, v katerem se zadržujejo ljudje iz različnih gospodinjstev in ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.Poleg tega na NIJZ opozarjajo na redno in temeljito umivanje rok, če to ni izvedljivo, pa si jih pravilno razkužimo. Ne dotikamo se obraza, zlasti ne z umazanimi oziroma neumitimi rokami, pazimo na higieno kašlja in kihanja (v rokav ali robček, nikakor ne v dlan), če zbolimo, pa ostanimo doma, polagajo na srce.