Ne skodelica, skleda kave za Cankarja (FOTO)

Knjiga za podstavek

Avtor je predstavil nastanek kipa. FOTO: Primož Hieng

Metrska skodelica

Tik pred dokončanjem skodelice FOTO: Primož Hieng

20 let praznuje Osnovna šola Antona Martina Slomška na Vrhniki.

Skodelica je visoka približno en meter in primerno urejena, če se bodo hoteli ljudje v njej fotografirati.

Vrhniški kiparje v svojem mestu v zadnjih letih pustil kar več pomembnih sledi. Tako je leta 2016 na majhnem prostoru med Cankarjevo spominsko hišo Na klancu in svojo hišo ob stoti obletnici pisateljevega rojstva postavil ogromen ribežen s Cankarjevo podobo. Leta 2018 je sosede presenetil in jim podaril vogalnike s Cankarjevo podobo, lani pa so na pisateljevi spominski hiši odkrili še njegov kip. Med drugim so ga namenili slepim, ki lahko pisateljevo podobo preberejo v braillovi pisavi.Prav na 220. obletnico rojstva so pred Osnovno šolo Antona Martina Slomška na Vrhniki odkrili še Mavsarjev kip velikega Slovenca. »Pomembno se mi zdi, da je naročilo za izdelavo iz občine Vrhnika prispelo pravočasno,« je povedal kipar. »Tako sem imel dovolj časa za njegovo izvedbo. Zadovoljen sem, da sem se po dolgem času kot kipar spet srečal s figuraliko, torej portretnim kiparstvom, ki sicer izumira in se poslavlja iz teh modernih umetniških krogov. Hvaležen sem občini Vrhnika za naročilo, kajti spet sem se počutil kot študent, spet sem modeliral, podobno kot v šoli. Kipje seveda nastajal po sliki, sem pa pregledal kar precej knjig o tem znamenitem in velikem Slovencu. Zanimalo me, kje je živel, kaj je počel in kateri simboli so povezani z njim. Žal mi je, da določenih simbolov nisem mogel vključiti v plastiko. Na primer oreha, ki je kot drevo stal pred njegovo rojstno hišo. Oreh je imel kot simbol tudi v svojem znaku.«Zanimalo nas je, kaj je bil zanj največji izziv, ko je začel nastajati Slomškov kip. »Predvsem gre za njegovo nadvse pomembno delo na področju duhovnosti. Všeč so mi bili njegovi dolgi lasje, vsekakor pa je zelo pomembno obdobje, v katerem je Slomšek živel in delal. Bil je Prešernova generacija, le nekaj dni je starejši od našega največjega pesnika. Ne smemo pozabiti, da so to naši velikani. Slomškov doprsni kip stoji na podstavku, ki je pravzaprav velika knjiga. Zavedati se moramo, da je bil začetnik šolstva, in v tem duhu je nastal kip kot celota.«Bo tudi Vrhnika dobila alejo znanih in pomembnih domačinov? Kipar Bojan Mavsar sicer pravi, da je še nekoliko prezgodaj govoriti o tem. »Pa vendar lahko rečem, da sta župan in občinska uprava dala pobudo, da bi tudi Vrhnika imela alejo velikih oziroma zaslužnih Vrhničanov. Ko se bodo na občinskem svetu odločali o tem, lahko povem, da imam zastavljena že dva osnutka, in sicer za slikarjain gospodarstvenika, obstaja pa še veliko mož in žena, ki bi si zaslužili mesto v taki aleji. Da, seveda tudi.«Kip je odkril vrhniški županskupaj s kiparjem Bojanom Mavsarjem. »Slomškov kip smo odkrili prav ob 220. obletnici rojstva,« je dejal župan. »Za postavitev smo se odločili, ker je naša velika osnovna šola poimenovana po njem. V zadnjih letih smo šolo precej razširili oziroma dogradili dva prizidka, zdaj pa smo celoto zaokrožili s postavitvijo in odkritjem kipa Antona Martina Slomška. S tem želimo dodatno poudariti pomen njegovega dela in lika. Tako kot danes naša šola skrbi za poučevanje otrok, tako je Slomšek predvsem na Štajerskem skrbel za opismenjevanje v slovenskem jeziku, s svojo organizacijo in močjo je preselil sedež škofije od Sv. Andraža v Maribor, s tem pa je zaokrožil slovenski živelj v neko celoto. S tem je bistveno pripomogel, da je Štajerska ostala slovenska. Bil je eden prvih pobudnikov za ohranjanje slovenskega jezika in ga je postavil v enakovreden položaj nemškemu jeziku.«Ravnateljica OŠ Antona Martina Slomškapravi, da Slomškov dan, 26. november, zaznamujejo vsako leto: »Tako kot je šola nastala s samoprispevkom, tako je tudi dobila ime, in sicer z izbiro vseh Vrhničanov. Njeno ime je izbral občinski svet na seji februarja 2000. Tako smo šolo tudi sprejeli, zato vsako leto v imenu besede, na katero moramo biti zelo ponosni, praznujemo ta dan. Mladino spodbujamo, da se čim več izraža v svojem maternem jeziku. To je nadaljevanje tistega, kar je učil in želel Slomšek. Kip, ki smo ga odkrili pred našo šolo, pa je pomemben prispevek ob 220. obletnici rojstva, saj bo krasil zunanjo podobo naše šole. Pokriva pa se tudi z 20-letnico odprtja naše šole, to pa je še dodatni prispevek k jubileju.«Čeprav je bil minuli petek bolj kot ne turoben, je Vrhnika dobila še eno pomembno Mavsarjevo delo, veliko skodelico kave, ki stoji v parku pred Zavodom Ivana Cankarja nasproti znamenite in lepo urejene Kunstljeve vile. »Skodelica je visoka približno en meter in primerno urejena, če se bodo hoteli ljudje v njej fotografirati. Da, lahko bodo zlezli vanjo, saj je tudi tehnično prilagojena za to. Je turistični spominski vložek Vrhnike, tesno povezan seveda z Ivanom Cankarjem in njegovo znamenito skodelico kave,« je sklenil kipar Bojan Mavsar.