Ne skačite skozi okna in si zavarujte glavo

Ostanite mirni! Ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna!

Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu (npr. pod trdno mizo, med podboji vrat nosilne stene ali v kotu ob notranji nosilni steni prostora) in si zaščitite glavo.

Oddaljite se od stavb, reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, daljnovodov, dreves ipd.

Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti in si zavarujte glavo

Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:

– zunanje in predelne stene,

– dimniki iz opeke,

– večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare, police s steklenimi predmeti ipd.),

– velike omare,

– mesta, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti.



Mesta na prostem, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:

– stavbe,

– zidovi,

– drevesa,

– telefonska in električna napeljava,

– ulična razsvetljava,

– prometna signalizacija,

– daljnovodi,

– nadvozi, podvozi, mostovi, predori,

– rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi,

– strma pobočja, robovi previsnih sten ipd.



Eden najhujših potresov v Sloveniji v zadnjih desetletjih je bil v Posočju na veliko noč. Aprila 1998 so se tla stresla z magnitudo 5,6. Poškodovanih je bilo več kot štiri tisoč objektov. FOTO: Dejan Javornik

Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, med njimi ravnajte enako kot ob potresu.

Po svojih močeh in sposobnostih pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč.

Preglejte stanje svoje stavbe in poškodbe na njej. Če opazite, da je konstrukcija poškodovana, ne vstopajte v stavbo. Počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip.

Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite previdno. Zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov se primerno oblecite in obujte.

Po potrebi zaprite ventil plinovodne in vodovodne napeljave ter izklopite elektriko.

Po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra. Za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke ali svetilne palice. Ne prižigajte vžigalic ali sveč in ne uporabljajte odprtega ognja ter ne kadite.

Pred ponovno uporabo poskrbite za strokovni pregled dimnika, kurilnih naprav ter vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave.

Če ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Usta in nos si prekrijte s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila ipd.). V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.

Zadnje dni je, tla so se zaradi tega že večkrat močno stresla tudi pri nas. Premier je po torkovem najmočnejšem potresu z magnitudo 6,2 napovedal, da bomo v letu 2021 izvedli nacionalno vajo za varno ravnanje ob potresu. Prvo pravilo, ko se začnejo tresti tla, pa je: ostanite čim mirnejši in trezne glave.