Ne samo Filipinci, Slovenija bi iskala delavce tudi v Uzbekistanu in Gruziji

V tem tednu Slovenija odpira veleposlaništvo na Filipinih, da bo lažje steklo zaposlovanje s tamkajšnjo delovno silo. Ob odprtju veleposlaništva se v Manilo odpravlja tudi zunanja ministrica Tanja Fajon s številno delegacijo, jutri pa bo Zavod za zaposlovanje RS v Manili organiziral zaposlitveni dogodek.

Iz Slovenije bo odpotovalo okoli 23 delodajalcev, največ iz dejavnosti prevoza in skladiščenja, nastanitev in gostinstva, gradbeništva ter industrije.

Na ZRSZ poudarjajo, da je namen dogodka vzpostaviti medvladno sodelovanje ter okrepiti varno in pravično zaposlovanje Filipincev v Sloveniji.

Trenutno je v Sloveniji nekaj čez 400 filipinskih delavcev, pred leti pa se je omenjalo, da bi se jih v Sloveniji zaposlilo več tisoč, od dva do pet tisoč.

V Sloveniji je med milijonom delovno aktivnih ljudi 15 odstotkov tujcev. Da je prihod tuje delovne sile neizbežen, meni tudi profesorica na ljubljanski Ekonomski fakulteti Polona Domadenik Muren, ki pravi, da bi bili v nasprotnem lahko ogroženi sistemi javne države. Za Radio Slovenija je dejala, da »se moramo vsi skupaj potruditi, da se bodo tuji delavci počutili dobro in ne bodo odhajali v Zahodno Evropo, ker so naše pokojnine čez 20 do 30 let odvisne od njih«.

Zavod za zaposlovanje trenutno nagovarja delavce na Filipinih, a sledi tudi obisk Argentine. Predstavnik Zavoda za zaposlovanje Miha Šepec je za Radio Slovenija dejal, da sta že aktualna tudi Gruzija in Uzbekistan. Argentinci bi se po njegovih besedah lažje prilagodili trgu dela zaradi znanja slovenskega jezika, Gruzija pa nima vizuma za vstop v Slovenijo, medtem ko so postopki zaposlovanja prek zavoda precej hitri.

V Sloveniji je bilo lani izdanih 20.000 dovoljenj tujcem iz tretjih držav za prvo zaposlitev, letos pa bi ta številka lahko dosegla 30.000. Na splošno upada število delavcev z območja Balkana in raste število delavcev iz azijskih držav, zlasti Indije, Bangladeša in Nepala. Zanimivo je tudi, da je bilo lani med novozaposlenimi v Sloveniji prvič več tujih kot slovenskih državljanov.

