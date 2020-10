Ne samo en teden, ukrepe bodo podaljšali? Tako pravi Bojana Beović

Po mnenju infektologinje je pričakovati nadaljnjo rast števila okuženih, kljub temu pa o dodatnih ukrepih ne razmišljajo

Slovenija med petimi najslabšimi

Trenutne razmere. FOTO: A. L.

»Tak potek je neizogiben, če poznamo, kako se bolezen širi.« To so besede infektologinje in vodje vladne strokovne skupinena najnovejše koronaštevilke, poroča radio RTV Slovenija.V Sloveniji smo po danes objavljenih podatkih v petek dosegli rekordno število okuženih (ob rekordnem številu opravljenih testov) in rekordno število smrti ( več v članku Črni petek ).Utegne se nam zgoditi, da bodo že sprejeti omejevalni ukrepi, ki jih je za en teden napovedal predsednik vlade Janez Janša , podaljšani (kaj vse je zaprto, v članku Katere trgovine so odprte, katere zaprte ). Po mnenju Beovićeve je verjetno podaljšanje še za dodaten teden, skupaj torej 14 dni, lahko pa bi trajali celo mesec.Beovićeva je za RTV Slovenija izrazila pomislek o smiselnosti testiranja, kot ga izvajamo danes. Kako se giblje epidemija, je namreč mogoče izvedeti že iz podatka o sprejetih ljudeh v bolnišnico, je pojasnila.Novi koronavirus se v Sloveniji širi precej hitro. Po zadnjih podatkih smo po številu okuženih v zadnjih 14 dneh, preračunano na 100.000 prebivalcev, peti najslabši v EU (vključno z državami evropskega gospodarskega prostora). Več o tem v članku Korona se širi kot ogenj, Slovenija med najslabšimi petimi