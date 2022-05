Ne samo pogonska goriva, odslej dražja tudi elektrika in plin

Cene 95-oktanskega bencina in dizla se spet oblikujejo prosto na trgu, potem ko se vlada ni odločila za podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv. Napoveduje se skok cen. Izteklo se je tudi trimesečno obdobje zamrznitve obračunavanja omrežnin in prispevka za obnovljive vire za elektriko, tako da bodo računi spet višji. Draži se tudi plin.

Vlada se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov odločila 14. marca zaradi hudih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen po ruskem napadu na Ukrajino.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena 95-oktanskega bencina po državi je bila 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter. Nato je 31. marca zaradi težav, ki jih je regulacija povzročila za nekatere manjše ponudnike, na malenkost nižji ravni določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene. Ker so se razmere na trgu naftnih derivatov v vmesnem obdobju po navedbah gospodarskega ministrstva stabilizirale in ker trenutno ne zaznavajo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv, vlada regulacije ni podaljšala.

V soboto povečano povpraševanje

Na ministrstvu ocenjujejo, da se bodo cene v Sloveniji še vedno gibale v okviru povprečja in EU in držav z evrom, tako da je pričakovati njihovo opaznejšo rast. V družbi Petrol so v soboto potrdili podražitev, kot pravijo, bodo cene primerljive s cenami goriva v Avstriji in na Hrvaškem.

Zaradi napovedanih podražitev so sicer v družbah Petrol in OMV na nekaterih bencinskih servisih v petek in soboto zaznali povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Kljub povečani dobavi zalog je na nekaterih servis za krajši čas zmanjkalo goriva.

Pri časniku Finance so sicer na podlagi trenutnih parametrov in ob predpostavki, da bodo trgovci sledili dosedanji politiki marž, izračunali, da bi lahko cena bencina presegla 1,60 evra za liter, cena dizla pa dosegla 1,82 evra.

Cene bodo malo blažile nižje trošarine

Nekoliko bodo cene blažile nižje trošarine. V četrtek je vlada do konca julija podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, ob pogonskih gorivih še na elektriko, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Nižje trošarine bodo tako vsaj nekoliko nižale račune za elektriko, ki se bodo s tistimi za maj vrnili vsaj na raven, preden je država z zakonom za februar, marec in april začasno zamrznila obračunavanje omrežnine in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Že z majem medtem kar nekaj ponudnikov za gospodinjstva draži plin. Cene plina na trgu so sicer trenutno nižje od rekordov s konca 2021, a še vedno na ravneh, ki so bile v tem času lani nepredstavljive.