Naš sodelavec: Ne samo, da so ceste neprevozne, nekaterih cest sploh več ni (FOTO)

Tudi to noč in jutro potekajo aktivnosti sil zaščite in reševanja na več deloviščih v krajih, ki jih je minuli konec tedna prizadela ujma. Najbolj prizadeto območje ostajata Zgornja Savinjska dolina in del Koroške regije.

Prostovoljne in poklicne gasilske enote, civilna zaščita, podvodna reševalna služba, gorski reševalci, radioamaterji in drugi izvajajo aktivnosti, povezane s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, zagotovitvijo dostopa do odrezanih naselij in zagotovitvijo prevoznosti cest, odstranjevanjem podrtega drevja, odstranjevanjem naplavin ter zagotavljanjem oskrbe prebivalstva (telekomunikacije, električna energija).

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

Solidarna Slovenija

»V sredo se nas je 14 gasilcev iz PGD Lovrenc na Dravskem polju odpravilo na pomoč v Črno na Koroškem, mislim, da nas je bilo vse skupaj 232 gasilcev iz celotne Podravske regije. V bistvu, da smo sploh lahko prišli do tja, smo se morali peljati čez Avstrijo, ker ne samo, da so nekatere ceste neprevozne, nekaterih cest sploh več ni. V glavnem res neverjetni prizori,« je dogajanje opisal naš zunanji sodelavec Simon Sambolec, ki je tudi gasilec. Ob njegovih aktualnih fotografijah iz Črne pa človeku res zastane dih.

Nadaljuje se sanacija infrastrukture

Skupaj s pripadniki Slovenske vojske te dni pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji. Pomoč s helikopterji nudita Slovenska vojska in policija, ki opravljata prevoze potrebnih materialnih sredstev na nedostopna območja. Na več območjih, kjer je poškodovan vodovod, se izvajajo tudi prevozi pitne vode, so aktivnosti zadnjih 12 ur popisali v jutranjem poročilu Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.

Nadaljuje se tudi sanacija infrastrukture. Danes naj bi začeli postavljati montažni most na Prevaljah. Pričakujejo tudi skorajšnje odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem. Številne ceste sicer še ostajajo neprevozne.

Center za obveščanje sicer poroča tudi o dveh reševanjih v gorah, kjer so morali posredovati gorski reševalci, enkrat so gorski reševalci morali posredovati v občini Bohinj drugič pa v občini Bovec. Obakrat so pomagali obnemoglima planinkama. Gorski reševalci so sicer te dni večkrat prosili ljudi, naj ne hodijo gore, še posebej če niso pripravljeni, saj razpoložljive sile usmerjajo v pomoč prizadetim v poplavah.

