Ne prvomajske počitnice, ampak šolanje?

Pravi, da še vedno najprej odloča virus

Takšnega šolskega leta, kot je letošnje (in tudi del lanskega), še ni bilo. Šolarji, dijaki in študenti so nekaj časa preživeli v klopeh v šoli, precej dela pa so opravili tudi od doma. Imeli so nekaj več počitnic, zato se je tudi veliko govorilo o tem, da bi se lahko šola zdaj zavlekla tudi v poletne počitnice. Nazadnje so se pojavile govorice, da bi zaradi tega bile omejene tudi prvomajske. Danes je v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija ministrica za izobraževanje in športna vprašanje, ali prvomajske počitnice bodo, odgovorila: »Sama si želim, da prvomajske počitnice so. Da si takrat vsi skupaj – učenci, dijaki, učitelj, profesorji, ravnatelji, tudi starši – vzamejo čas, da zadihajo, in potem vsi skupaj naberejo prepotrebno energijo za zaključek šolskega leta in potem poletne počitnice.«Kustečeva upa, da smo s tem 10-dnevnim premorom ključno zajezili širjenja virusa in da nam bo to omogočalo, da se v šolah ostane res do konca, do počitnic. »Žal pa smo še vedno na točki, ko najprej odloča virus, potem pa mi in mi se temu moramo prilagajati.«Takoj po prvomajskih počitnicah sledi preverjanje znanja v šestem in devetem razredu, poskusno, na več kot 100 šolah, tudi v tretjem razredu (fizično v razredih). Matura bo, kako bo potekala, pa bo znano sredi tega tedna, saj Nacionalni inštitut za javno zdravje in ministrstvo za zdravje protokole pripravljajo.