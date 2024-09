Ne predstavljam si, da bi hodila nekam v službo

Bernarda Škrabar Damnjanović je lastnica ene od najmočnejših detektivskih agencij pri nas. Je certificirana mednarodna preiskovalka in tudi v tujini nagrajena detektivka, v Sloveniji pa je sinonim detektivske panoge. Čeprav je vstopila v poklic dvanajst let po vzpostavitvi panoge v Sloveniji, to je leta 2006, je na marsikaterem področju orala ledino. Vse z namenom, da bi bilo detektivstvo bolj prepoznavno.

