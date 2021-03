Ne pozabite, tudi danes je dan zaljubljenih (VIDEO)

Danes goduje sv. Gregor, ki v skladu s kulturno dediščino sporočil, da se bliža težko pričakovana pomlad. Znan je rek, da se »na gregorjevo ptički ženijo«, v obrtniških krajih pa so v času, ko so spet delali pri dnevni svetlobi, poznali značilne šege.Gregorjevo je bilo po starem julijanskem koledarju do 16. stoletja prav na dan začetka pomladi, torej 21. marca. Z uvedbo gregorijanskega koledarja, ki je na slovenskem območju v uporabi od leta 1584, pa se je pomaknil 10 dni nazaj. V nekaterih obrtniških krajih na Gorenjskem se je na predvečer gregorjevega uveljavila šega spuščanja različnih plovil z gorečo svečo po potokih. V Tržiču so rekli, da luč vržejo v vodo. Tako so čevljarski vajenci t. i. gregorčke na predvečer gregorjevega spuščali po Tržiški Bistrici. V zadnjem času to šego obujajo otroci z izdelovanjem in spuščanjem hišic iz različnih materialov z gorečimi svečami v njih.Na Slovenskem velja gregorjevo tudi za praznik zaljubljencev. Stari običaj pravi, da so se dekleta nekoč na gregorjevo ozirala v nebo. Prva ptica, ki jo je dekle videlo, je naznanila, kakšen bo njen mož.Sicer pa je gregorjevo tretji dan zaljubljenih ptičkov; na vincencijevo, 22. januarja, se po tradiciji spogledujejo, na valentinovo se snubijo, na gregorjevo pa ženijo.