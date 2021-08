Ne pozabite na PCT, od danes velja ta ukrep

Danes so začele veljati nekatere novosti pri ukrepih za omejevanje širjenja novega kronavirusa. Med drugim se pogoj PCT širi na udeležence športne rekreacije v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let, in študente na fakultetah. Za zadnje bo dovolj tedensko testiranje, ki bo brezplačno, enako kot tudi za osebne asistente in gasilce.V skladu s spremembo o presejalnih programih za odkrivanje okužb z novim koronavirusom bodo tedensko hitro testiranje, ki ga bo kril proračun, uvedli tudi za osebe, ki delajo v projektih socialne aktivacije in večnamenskih romskih centrov, ter osebne asistente. Prav tako je uredba v enak režim vključila poklicne in prostovoljne gasilce ter civilno zaščito oziroma »osebe, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena«.Veljati je začel tudi odlok o omejitvah v športu, ki določa, da morajo pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) izpolnjevati tudi udeleženci športnorekreacijske dejavnosti, starejši od 15 let, če vadba poteka v zaprtih prostorih. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev mora ob vstopu v objekt ali prostor zagotoviti upravljavec prostora.Za športnike, starejše od 15 let, je sicer pogoj PCT obvezen le, če imajo treninge v šolskem objektu.V nasprotju z napovedmi pa tranzitnim potnikom, ki potujejo prek Slovenije, vsaj še do 5. septembra ob vstopu v državo ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Enako bo veljalo tudi za osebe, ki čez mejo prehajajo, ker prevažajo otroka, mlajšega od 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se vrnejo v dveh urah.