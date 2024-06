Ne odpravljajte se na pot, če ni nujno: na slovenskih cestah polno zastojev

Na primorski avtocesti na več odsekih nastajajo zastoji, od Postojne proti Ljubljani namerili zastoj, dolg več kot deset kilometrov. Nastajajo 15 - 20-minutne zamude.

Zastoji so med drugim tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Karavankam, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti je bil med drugim med Uncem in Lomom proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet, vozila so bila na odstavnem pasu. Med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani pa je bil zaprt počasni pas.

Zastoji nastajajo tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah, med drugim na cestah Lucija-Izola, Dragonja-Koper in Lesce-Bled ter v Ljubljani na Celovški cesti.

V Sodražici bodo zaradi prireditve do 24. ure zaprte ceste iz Sodražice proti Žlebiču, Hribu in Bloški Polici. Obvoz bo možen po lokalnih cestah. Zaradi prireditve bosta v Ljubljani od 21.00 do 23.30 zaprti Hieronimova ulica in Zoisova cesta.