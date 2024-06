Ne odhajajo, ampak se širijo

Mnogo slovenskih podjetij odhaja v tuje roke, nekatera pa selijo proizvodnjo v druge države. A kljub temu begu produkcijskega kapitala imamo še vedno svetle izjeme, tudi v Slovenski Bistrici, kjer podjetje Hosekra ne le vztraja, pač pa se celo širi. Tako programsko kot sedaj še prostorsko, saj so sredi minulega meseca, ker so stari prostori postali premajhni, slovesno odprli novo proizvodno-prodajno halo.

Pred 35 leti so na slovenski trg prinesli pri nas poprej tako rekoč neznane kovinske strešne kritine, od tedaj pa se njihova ponudba le širi in prilagaja novim trendom in povpraševanju.

Zaradi premajhnih starih prostorov so del proizvodnje preselili v novo halo.

»V 10 letih smo prodali več kot pet tisoč garaž, vztrajno raste povpraševanje po kontejnerjih, ki so nekakšne preprostejše različice mobilnih hišk, naredimo jih okoli 500 na leto,« pripoveduje direktor podjetja Boštjan Hostej in podčrta, da so kovinske strešne kritine sicer še vedno tiste, po katerih so najbolj prepoznavni, trenutno pa so morda njihova največja uspešnica mobilne hišice. Prav zaradi teh, ne nazadnje so z večinoma do 25 m2 velikosti precej velik proizvod, se je v največji meri pokazala potreba po dodatnem prostoru.

Nova hala se razteza na skupaj 5000 m2, polovica je odprto skladišče, druga polovica pa so pokrite površine. »Tu bo sprva potekalo 20 odstotkov naše proizvodnje, z zaključkom druge faze, ki je načrtovana za jesen, pa bomo sem preselili celoten oddelek strešnih kritin.« Sicer pa se v novi hali ob izdelavi strešnih kritin odvija tudi proizvodnja obrob po naročilu do dolžine 8,2 metra ter žlebov in dodatkov za strehe in fasade.

Za veselo in zabavno vzdušje so poskrbeli nastopi glasbenih gostov, med katerimi je bil Luka Basi.

Štajersko podjetje v največji meri dela za slovenski trg, vse bolj pa se predvsem z mobilnimi hišicami uveljavljajo tudi pri naših sosedih, na Hrvaškem, kjer obstaja precej velika verjetnost, da boste v kampu bivali prav v kateri njihovih hišic, in v Avstriji. A slovenski kupec ostaja številka ena, njihova zavezanost Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu pa se kaže tudi v tem, da s proizvodnjo ostajajo na naših tleh, tako podpirajo lokalno skupnost in ne nazadnje dodajo svoje k ustvarjanju novih delovnih mest. Z odprtjem hale, v kateri dela 15 ljudi, so namreč zaposlili štiri nove osebe.