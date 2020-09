Ne, niste čipirani, to brazgotino imate z razlogom

FOTO: Voranc Vogel, Delo

Ljubitelji teorij zarote so v zadnjem času, ko je na pohodu koronavirus in ko je govor o omrežju 5G, imeli ogromno dela. Porodile so se mnoge, tudi precej nore ideje. Med tistimi, ki se je v zadnjih tednih na veliko delila po spletu, je bila tudi takšna, ki je številne razburila.»Če ste živeli v času SFRJ in imate takšno brazgotino, ste čipirani,« se je glasil zapis. Ob zapisu so bile objavljene fotografije ramen, na katerih so vidne brazgotine, ki so nastale ob cepljenju. Zakaj so nastale in zakaj danes po cepljenju otroci nimajo več brazgotin, smo povprašali na NJIZ, kjer so ovrgli teorijo o čipiranju.»Opazne brazgotine so ostajale po cepljenju proti črnim kozam, kjer je po aplikaciji cepiva v kožo nastal mehurček, ki se je posušil v krasto, po odluščenju, je ostala večja ali manjša brazgotina. Tudi po cepljenju proti tuberkulozi je običajno ostala manjša brazgotina zaradi načina aplikacije cepiva. Zdajšnja cepiva se aplicirajo v mišico in zato ne zapuščajo nikakršnih brazgotin,« so zapisali na NJIZ.Dodatno so pojasnili še, da se zdajšnje cepivo proti tuberkulozi uporablja le za preprečevanje najhujših oblik tuberkuloze pri dojenčkih z večjim tveganjem za tuberkulozo, sicer pa je slabše učinkovito za preprečevanje bolezni. »V zadnjih letih je incidenca tuberkuloze v Sloveniji okrog 5/100.000 prebivalcev in se zmanjšuje.«