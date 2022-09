Že vse od nastanka svetovnega spleta in družabnih omrežij se med ljudmi z veliko hitrostjo širijo objave o čudežnih zdravilih in pripravkih, ki naj bi rešili vse zdravstvene težave. Dveletna epidemija koronavirusa je tovrstnim objavam dala krila. Zaradi manj dostopnega zdravstvenega sistema so bili ljudje v stiski primorani še več brskati po internetu in to so nekateri znali zelo dobro izkoristiti. Zdravniki izginili Tako smo tudi v Slovenskih novicah ves čas spremljali, kako so se že od prej dobro znane čudežne kapljice MMS (Miracle Mineral Solution) kar naenkrat izkazale za čudežno zdravil...