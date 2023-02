Anjo Osojnik je lani spomladi z mesta direktorice ljubljanskega centra za socialno delo (CSD) razrešil takratni minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Višje delovno in socialno sodišče je namreč presodilo, da je kot direktorica presegla svoja pooblastila, ko je sprejela navodila, na podlagi katerih je bil razrešen predsednik sveta CSD in predstavnik zaposlenih Ivan Janko Cafuta. Zdaj pa je presenetila informacija, da je Osojnikova postala vodja trboveljske enote CSD Zasavje. Edina kandidatka Direktorje centrov imenuje in razrešuje svet zavoda s sog...