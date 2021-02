Ne le Poljaki, zanimanja za slovenski OMV precej več

Za 120 bencinskih servisov v Sloveniji, ki jih bo po napovedih s prodajo 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija prodala avstrijska energetska družba OMV, na trgu očitno bo nekaj zanimanja. Tega je pokazala poljska energetska družba PKN Orlen, med morebitnimi kupci se omenjajo tudi madžarski Mol, azerbajdžanski SOCAR in ruski Lukoil.»Preučimo vse priložnosti, ki se pojavijo v regiji, torej bomo analizirali tudi to,« je za poljsko tiskovno agencijo PAP pred dnevi povedala članica uprave družbe PKN OrlenV bližini Slovenije sta tudi azerbajdžanska družba SOCAR, ki je leta 2019 v Avstriji kupila 82 bencinskih servisov, in ruski Lukoil, ki je leta 2010 na Hrvaškem prevzel Crobenz, so spomnile Finance.OMV je drugi največji igralec na slovenskem trgu naftnih derivatov z nekaj več kot 20-odstotnim deležem. Največjega, nekaj manj kot 60-odstotnega, ima družba Petrol s 318 bencinskimi servisi.»Petrol za nakup ni zainteresiran,« so za STA povedali v družbi in dodali, da pa sicer ne morejo komentirati poslovnih odločitev drugih podjetij na področju prodaje pogonskih goriv.Zadnja leta svojo prisotnost na slovenskem trgu krepi predvsem madžarski Mol, ki ima nekaj več kot 50 bencinskih servisov. Vprašanj glede nakupa bencinskih servisov OMV za zdaj niso želeli komentirati. Ostali ponudniki imajo manjši delež.Avstrijski OMV je prejšnji teden napovedal, da namerava v okviru programa prodaje naložb med drugim prodati tudi 92,25-odstotni delež v družbi OMV Slovenija. Pojasnili so, da gre za korak v smeri optimizacije portfelja naložb, in dodali, da je prezgodaj za odgovore o tem, komu jih bodo prodali.OMV ima v Sloveniji bencinske servise pod znamkami OMV, Eurotruck, Avanti in Diskont. Prisoten je tudi z družbo OMV Marine, ki pa je, kot so pojasnili, ne bodo prodali.