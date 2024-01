Tudi Janša jo pogreša: »Lahko si o zdravniški stavki mislite karkoli, ampak tale ignoranca je brez primerjave v zgodovini«

Poročali smo že, da je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel zatrdila, da je za bolnike kljub stavki sindikata Fides dobro poskrbljeno. A ob tem ministrica vztraja, da nima mandata za udeležbo na pogajanjih s Fidesom.

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Pojasnila je, da ima v vladni pogajalski skupini mandat državni sekretar Denis Kordež. Na vprašanje, ali bo morda vladi predlagala, da mandat za udeležbo na pogajanjih podeli tudi njej, je odgovorila, da ne, saj gre za stvar predsednika vlade Roberta Goloba in da verjame, da se »bodo odločili skupaj«.

Valentina Prevolnik Rupel. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Janša se sprašuje, kje je ministrica

Na to, da ministrica ne sodeluje na pogajanjih s sindikatom Fides, se je odzval tudi prvak opozicije Janez Janša.

Tako se sprašuje: »Kje je ministrica?« Ob tem je na omrežju X še zapisal: »Lahko si o zdravniški stavki mislite karkoli, ampak tale ignoranca ministrstva za zdravje in vlade je je brez primerjave v zgodovini. Ogrožena so življenja, zdravje in zdravstveni sistem sam.«