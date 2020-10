Ne kupujte zaščitnih mask, do 31. 10. jih takole lahko dobite brezplačno!

FOTO: DTM Natura

Zainteresirani nam na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pošljejo sporočilo z naslovom »Javni poziv – zaščitna oprema« ter nam navedejo podatke podjetja (naziv, naslov, davčna številka), število zaposlenih v podjetju na ta dan ter tip zaščitne opreme, ki jim ustreza (zaščitne maske, razkužila za roke ali oboje). Na podlagi teh podatkov jim pripravimo ponudbo, in če jo potrdijo, jim nato še izdamo račun, ki ga je treba plačati pred vlogo, saj mora strošek/izdatek nastati pred oddajo vloge. Takoj po prejetem plačilu jim posredujemo naročeno zaščitno opremo, ki jo imamo vedno na zalogi. Opremo pošljemo z varno ekspresno dostavo, ki je za naročnika brezplačna, tako da dodatnih stroškov dejansko nima. Hkrati pa jim posredujemo tudi enostaven vodnik po korakih za oddajo in podpis vloge, ki se pošlje kar po spletu.

Ste zaposleni v podjetju (d. o. o., s. p. ali z. o. o.), ki zaposluje vsaj pet ljudi? Do 31. 10. vam pripada od 1000 do 9999 EUR zaščitne opreme oz. do 200 EUR na zaposlenega. Poskrbite, da v vašem podjetju to obvestilo dobi tisti, ki o tem odloča in tudi vam omogoči dostop do brezplačne zaščitne opreme.Postopek je enostaven, navodila za celotno vlogo vam brezplačno izpolnijo ponudniki, tako da ne potrebujete nobenih predhodnih izkušenj z razpisi.Cilj javnega poziva (povezavo najdete tukaj ) je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi podjetja k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije covida-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.Glede na to, da je predmet javnega poziva sofinanciranje nakupa tudi obraznih zaščitnih mask in razkužil, smo se z vprašanji obrnili na podjetje DTM Natura, d. o. o., enega od bolj znanih proizvajalcev in prodajalcev medicinskih pripomočkov pri nas.Pozdravljeni, drži, tako kot vsa podjetja, ki proizvajajo zaščitno opremo z ustrezno klasifikacijo, tudi mi sodelujemo v tem javnem pozivu s svojo ponudbo, in sicer zaščitnimi maskami in razkužilom za roke.Bistveno je, da gre za podjetja s petimi ali več zaposlenimi, drugi pogoji pa so praktično enaki pogojem za katerikoli razpis – podjetje ne sme imeti nobenih odprtih dolgov do države, neplačanih davkov itd. Za vse drugi poskrbimo mi in podjetjem pomagamo izpeljati celoten postopek brez nepotrebnih zapletov.Verjetno je res tako, prav zato v našem podjetjuvsem tistim, ki se odločijo, da bodo opremo kupili pri nas. V njihovem imenu pripravimo dokumentacijo, ki jo nato oni le še podpišejo in oddajo po spletu.Tako je. Naročnik plača samo ceno za želene izdelke, to vrednost pa potem dobi v celoti vrnjeno iz razpisa. Dodatnih stroškov, razen plačila DDV (razpis pokriva neto vrednost naročila), naročnik nima.Postopek smo s poslovnimi partnerji maksimalno poenostavili v treh korakih.Plačilo se prejme v zakonskem roku 30 dni od potrditve.Z veseljem, naše podjetje je registrirana specializirana prodajalna, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno, tako da ste z nakupom naših izdelkov lahko prepričani o njihovi kakovosti. Svoje izdelke pošiljamo po vsem svetu, kot trgovina pa delujemo v petih državah EU.Naše razkužilo za roke je izdelano v Sloveniji, vsebuje 71 % alkohola in ima ustrezen varnostni list, kar potrjuje, da je primerno za prodajo na celotnem območju EU. Pakirano je v lični embalaži z dozirnim čepom in je v obliki tekočega gela. Zaščitne maske za obraz so trislojne in za enkratno uporabo. Vpisane so v slovenski register medicinskih pripomočkov, kar pove dovolj o njihovi kakovosti. Po potrebi seveda predložimo tudi vso potrebno dokumentacijo.Pričakujemo, da bomo v Sloveniji s pomočjo tega javnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada in evropskih skladov bolje izkoristili ta sredstva kot sicer in bomo zaposlenim po vsej Sloveniji omogočili dostop do brezplačne zaščitne opreme, posebej zdaj, ko bo ta v večjem delu Slovenije obvezna tako v zaprtih prostorih kot na prostem.To je namreč za marsikoga trenutno previsok strošek in zaradi tega se potem nošenje mask pogosto ignorira ali pa se uporabljajo iste, že uporabljene maske dalj časa, kar seveda lahko vpliva na hitrejše širjenje okužb ne samo na delovnih mestih, pač pa vsepovsod.