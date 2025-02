Ne izklapljajte televizorja iz električnega omrežja – lahko mu skrajšate življenjsko dobo

Varčevanje z električno energijo je zadnje čase še posebno pomembno zaradi finančnih razlogov, ne le zaradi okolja. Eden od načinov za zmanjšanje porabe energije marsikdo vidi tudi v tem, da gospodinjske električne aparate, ki jih čez noč ne uporabljajo, popolnoma izključijo iz električnega omrežja. Ali in koliko prihranijo s tem, pa je vendarle odvisno tudi od starosti in modela naprave.

Zato se zastavlja vprašanje: ali je sploh vredno popolnoma izklopiti televizijo? Odgovor je: ni. To pa zato, ker je poraba energije sodobnih televizorjev, ko so v stanju pripravljenosti, tako nizka, da se jih v mnogo primerih niti približno ne izplača ročno izklapljati.

Še posebno bodite previdni pri televizorjih OLED.

To je med drugim tudi posledica predpisov EU iz let 2013 in 2023, ki zahtevajo, da lahko televizorji v stanju pripravljenosti porabijo največ 0,5 vata. Vendar pa ta uredba ne vpliva na druge naprave, ki so povezane v omrežje, kot so pametni zvočniki ali igralne konzole. Zgornja meja za te naprave namreč ni določena. Zato je pametno takšne naprave izklopiti, ko jih ne uporabljamo.

Številne študije so potrdile, da sodobni televizorji v stanju pripravljenosti porabijo resnično le malo energije. Poraba različnih modelov je bila med 0,3 in 2,4 vata.

Poraba energije pri sodobnih televizorjih v stanju pripravljenosti je zelo nizka.

Na nekaterih napravah je povečano porabo energije povzročila zgolj tako imenovana funkcija Wake on LAN (WoL). To je funkcija, ki omogoča računalnikom oziroma pametnim telefonom, da (na daljavo) prek njih vklopite televizor.

S povprečno televizijo, ki bo v stanju pripravljenosti 20 ur na dan, boste pridelali za 3,65 kWh skupne letne porabe električne energije. Sicer pa vas bo TV-naprava ob treh urah gledanja televizije na dan ter letni porabi 109,5 kWh stala okoli 35,44 evra na leto.

Nenaden izpad energije

Če pa vseeno želite odklopiti televizor, tedaj bodite predvsem pozorni tako na model kot tudi na to, kako ga boste odklopili. Tehnologija, ki stoji za številnimi sodobnimi napravami, je namreč še kako občutljiva, že nenaden izpad električne energije pa lahko povzroči več škode kot koristi. Sodobni televizorji namreč niso le preprosta zabavna elektronika, marveč so to tehnološko že tako zapletene naprave, opremljene z občutljivimi komponentami in vezji, da lahko že nenaden izklop iz vtičnice povsem po nepotrebnem obremeni komponente in celo skrajša njihovo življenjsko dobo.

Nenaden izklop lahko celo skrajša življenjsko dobo naprav.

Poleg tega številni televizorji redno pošiljajo posodobitve v stanju pripravljenosti. Če pa je napajanje v tem stanju prekinjeno, se lahko pozneje pojavijo težave s programsko opremo, ki jih bo morda težko rešiti.

Še posebno bodite previdni pri televizorjih OLED. Te naprave izvajajo v stanju pripravljenosti posebne čistilne procese, in če pride do nenadne prekinitve napajanja, potem teh pomembnih vzdrževalnih postopkov ni moč dokončati, kar lahko povzroči dolgotrajno poslabšanje kakovosti slike.

Še najbolje bo, da preberete navodila proizvajalca, in natančno ugotovite, kako ga morate izklopiti.