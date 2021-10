Ne boste verjeli, zaradi česa so sredi noči klicali policiste

Ste že kdaj zaspali na avtobusu? Verjetno je že vsakdo izmed nas kdaj odprl oči in ugotovil, da se je odpeljal predaleč. Zvečer oz. ponoči pa je neznana ženska zaspala tako trdno, da se ni zbudila niti ko se je avtobus ustavil in je šofer odšel domov. Kot so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana, je bila ženska srednjih let. Ob 3.52 ponoči se je na Zaloški cesti v Ljubljani zbudila v zaklenjenem avtobusu. Ker vozila ni mogla zapustiti, je poklicala policijo. Ti so urgirali pri avtobusnem podjetju in skupaj z njimi zaspanki omogočili, da je zapustila avtobus. Izvedeli smo, da je bila občanka v vinjenem stanju.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so ob prisotnosti policije odprli vrata avtobusa.