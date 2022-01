Ne boste verjeli, zakaj v teh dneh pacienti kličejo osebne zdravnike

»Zelo žal mi je, da imajo ljudje toliko informacij, ki niso strokovne in so nepreverjene. Upam, da ljudje razumejo, da ves čas, odkar cepiva obstajajo, vemo, da niso stoodstotna. Vsako leto, ko se cepimo proti gripi, vemo, da se razvija novo cepivo in se prilagodi sevu, ki tisto leto kroži, da bi ljudi čim bolj zaščitili. Izkazalo se je, da osebe, ki so cepljenje, zbolevajo v blažji obliki in predvsem nimajo posledic. Zdravniki se veliko soočamo s postcovidnimi simptomi, ki polnijo naše ambulante. Temu se je mogoče izogniti s cepljenjem. Nihče ni nikoli rekel, da je cepivo stoodstotno. Gre za to, da se bolezen preboli kot prehladno obolenje in da je to veliko lažje kot huda oblika s pljučnico, čeprav tudi pri omikronu opažamo, da gre za blažje oblike. Cepljenje je čudovit instrument in upam, da se bo še več ljudi odločilo za prvi odmerek,« je na novinarski konferenci o akciji Dnevi cepljenja pred ZD Ljubljana dejala Simona Repar Bornšek.

Zaradi strahovitega širjenja omikrona se v nekaterih zdravstvenih ustanovah že srečujejo s hudo kadrovsko krizo, v ZD Ljubljana za zdaj še vse poteka normalno in lahko še vsi zaposleni koristijo karanteno. Če bo prišlo do težav, se bodo organizirali podobno, kot so se že v prejšnjih valih.

Sicer pa je Repar Bornškova komentirala avtomatsko sporočilo ambulant, da ni mogoče takoj odgovoriti na vsa sporočila. Povedala je, da so ljudje pri obiskovanju zdravnika pogosto nekritični. Pravi, da bi pogosto lahko ljudje težave rešili drugje ali na drugačen način, saj ne spadajo k zdravniku. »Ti, ki imajo blage težave, naj ne kličejo zdravnika. Opozorili smo tudi na te tri dni bolniškega staleža, ki ga lahko koristijo, ne da kličejo zdravnika.« Povedala je še, da jim covid trenutno vzame tretjino delovnega časa. »Pacienti ne kličejo le zato, ker so zboleli. Nekateri niti ne vedo, da se je treba testirati, da se potrdi diagnoza.« Povedala je še, da se pripravljajo spremembe pri testiranju in da je covid že dve leti prva in glavna diagnoza njihovih ambulant.

Sicer pa upa, da se bo stanje zdaj, ko se bliža pomlad, izboljšalo in da se bo tudi njihovo delovanje počasi vrnilo v normalo.