Ne boste verjeli, zakaj je novinarka na RTV Slovenija dobila položnico z vrtoglavim zneskom

Večkrat smo že poročali o izginotju 11-letne Julije Pogačar, ki je skupaj z materjo Meliso Smrekar pred natanko letom dni odšla neznano kam. Dekličin oče Peter Pogačar domneva, da je njuno izginotje povezano z Lano Praner, ki na videoposnetkih na youtubu nastopa kot Lana Praner z Gospodi, v svojih nagovorih, prerokbah in izvajanjih pa ves čas miži in govori v moški osebi – skozi njo naj bi govorili ti gospodi. Njeni sledilci so nas sicer večkrat zasuli s sporočili, da ona ni sekta, temveč medij.

Lana Praner brez Gospodov. FOTO: Lanapraner.si

Zaradi objave prispevka samovoljno zahteva odškodnino

O izginotju Julije Pogačar je pred časom poročal tudi Tednik, kar pa je Pranerjevo očitno precej razjezilo. Novinarki, ki je pripravila prispevek, je namreč poslala položnico in določila, da ji mora plačati pol milijona evrov odškodnine.

»Takole Lana Praner nadleguje in zastrašuje novinarko Tednika Anko Pirš ki je pripravila prispevek o 11-letni izginuli Juliji Pogačar, v katerem je Julijin oče Peter Pogačar trdil, da sta z mamo verjetno sledili "duhovni učiteljici" Lani Praner z Gospodi. Ta je novinarki poslala položnico, s katero zahteva, da ji plača kar 500 tisoč evrov zaradi objave tega prispevka,« so zapisali na strani Tednika na facebooku in objavili fotografijo položnice.