Ne boste verjeli, za koliko se je v petih letih podražil kruh

Najbrž se še vsi spomnimo popisa košarice osnovnih živil, ki ga je pred leti uvedla slovenska vlada, nato pa ga pred dobrim letom tudi zamrznila. Morda je bilo za to odločitev krivo mnenje nekaterih, da je popisovanje cen 15 osnovnih živil nesmiselno, saj da s popisom niso dosegli namena, ta je bil, spomnimo, da se najcenejša živila ne bi dražila, ali vsaj ne preveč dražila.

Mnogo je bilo v javnosti ob uvedbi »košarice« pripomb, da trgovine pred popisom umetno znižajo cene, te pa posledično ne odražajo realnega stanja, spet drugi so se obregnili ob dejstvo, da so bila živila, ki so se znašla v primerjavi, najbolj poceni in zato manj kakovostna, tretje je zmotilo, da v popis niso bile vključene vse trgovine …

Kakor koli, v zadnjem letu smo na košarico nekoliko pozabili, niso pa na primerjavo cen pozabili pri statističnem uradu Evropske unije Eurostat, kjer so zbrali podatke o tem, kje se je v zadnjih petih letih najbolj podražilo eno glavnih osnovnih živil, kruh.

Najmanjša podražitev v Švici

V splošnem lahko rečemo, da podatki Eurostata kažejo, da so se cene kruha v evropskih državah v zadnjih petih letih občutno zvišale. Največjo rast so zabeležili na Madžarskem, kjer se je kruh podražil kar za 113 odstotkov.

Sledi ji Poljska s 75-odstotnim povišanjem cen, na tretjem mestu pa je Severna Makedonija s 65-odstotno rastjo. Med državami z velikim skokom cen kruha izstopajo še Slovaška (62 odstotkov), Romunija (55 odstotkov) ter baltske države Litva, Latvija in Estonija, kjer so se cene prav tako znatno zvišale.

Na Hrvaškem se je kruh podražil za 58 odstotkov, kar predstavlja precejšnjo rast v primerjavi z nekaterimi drugimi državami v regiji, tudi Slovenijo. Pri nas so cene kruha v zadnjih petih letih namreč zrasle za 36 odstotkov. Na drugi strani lestvice je medtem morda presenetljivo Švica.

Tam so zabeležili komaj osemodstotno rast, kar je daleč najmanj od vseh držav članic EU, v državi, ki se je uvrstila na drugo mesto, se je kruh namreč podražil za 17 odstotkov. To je Finska. Na tretjem mestu sta z 20 odstotki Francija in Švedska.