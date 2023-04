Ne boste verjeli, uvedbo kakšnih davkov Slovenci predlagajo vladi: med njimi davek na IQ in davek na samskost

Poznate spletno stran Predlagam.vladi.si? To je naslov, kamor lahko pišete svoje predloge, kaj bi si želeli spremeniti, kaj uvesti, kaj dopolniti itn. Pred oddajo predloga se morate registrirati in prijaviti, takoj potem pa že lahko pišete, kaj je po vaše treba nujno urediti. Najprej o vašem predlogu poteka razprava, potem pa glasovanje. Če predlog dobi več glasov za kot proti ter se glasovanja udeležijo več kot 3 odstotki aktivnih registriranih uporabnikov (v zadnjih 30 dneh so se prijavili v sistem), bo predlog poslan v obravnavo pristojnemu ministrstvu oziroma vladni službi. Odgovor mora biti objavljen najkasneje v roku 30 dni po posredovanju predloga pristojnemu organu.

Že po nekajminutnem pregledovanju strani je razvidno, da Slovence najbolj žuli denar in davki. Na naše presenečenje pa ne prevladujejo predlogi o ukinitvi davkov, ampak o uvedbi novih. Zbrali smo nekaj najbolj nenavadnih pobud o predlogih novih davkov. Berite in se čudite. Če pa imate sami še kakšen drug predlog, se obrnite na zgoraj navedeno stran.

Nenavadni predlogi:

Davek za lastnike psov

»Za vse lastnike psov se uvede letna dajatev. Moj predlog je pavšalno 5.000 evrov na psa. Psi kakajo in lulajo prosto v naravi in naseljih. Redki so lastniki, ki iztrebke počistijo za njimi, sploh v naravi. Da v hribih ne govorim. Še nobenega lastnika psa v hribih nisem videl, da bi za svojim ljubljenčkom počistil. Zakaj se moramo vsi prilagajati lastnikom psov, njihovemu terorju nad nami? Če hočeš imeti psa, plačaj takso, tako kot jo plačamo vsi lastniki avtomobilov.

Davek na zvonjenje v cerkvah

»Zvonjenje s cerkva je imelo v preteklosti svoj namen (opozarjanje na čas/uro). Današnja družba se je toliko spremenila, da je zvonjenje postalo nekaj, kar nima več jasnega namena, zato ni več v javnem interesu. Glede na to, da je za nekatere katolike zvonjenje še vedno pomembno, naj ministrstvo za okolje in prostor predpiše davek na zvonjenje. Brezplačno naj bo dovoljeno zvonjenje za božič in veliko noč. Zneski tega davka naj se porabijo za nujno obnovo neposredne okolice propadajočih slovenskih bolnišnic. Tako bo na neki način zagotovljeno povračilo ljudem (npr. vernikom drugih veroizpovedi), ki jim zvonjenje nikakor ni pomembno ali jih celo moti.

V 21. stoletju je treba omogočiti, da pravice enih ne posegajo v pravice drugih oz. če že, naj se jim določi primerno nadomestilo za poseg v njihove pravice. Rok za odgovor je bil 25. 2., vendar ga še niso objavili.«

Davek na samskost

»Predlagam davek na samskost. Tisti, ki nimajo otrok, naj plačajo višji davek. Opravičljivi so le zdravstveni razlogi, da oseba nima otrok. To imajo tudi druge države.

Davek na preveč otrok

»Predlagam, da se v Republiki Sloveniji za vsakega otroka, ki se zakonskemu ali zunajzakonskemu paru rodi po četrtem, uvede dodatni svarilno-preprečevalni davek. Na svetu je namreč preveč ljudi, kot jih naša Zemlja lahko vzdržuje, zato je tudi toliko gorja in lačnih otrok. Čeprav nas je Slovencev v naši deželi morda malo, še ne pomeni, da je dvig natalitete prava stvar za povečanje števila prebivalstva. Morali bi malo pogledati, koliko je ubogih brezdomih sirot po svetu in spodbujati k posvojitvam, saj bi se s tem zahodnemu svetu pokazali kot zelo dobrosrčna dežela, hkrati pa bi s tem pripomogli tudi k izboljšanju biološke kompetentnosti populacije in izboljšavi genov, ki bo naši državi zagotovila boljše zdravje.«

Davek na IQ

»Država naj uvede nov davek, ki naj se imenuje davek na IQ. Kdor ima visok IQ je pameten in ima več možnost veliko zaslužiti na trgu. Mi z nizkim pa se moramo zelo potruditi za neprimerno nižje prihodke. Zato predlagam, da je ta davek progresiven. Višji kot ima državljan IQ, več tega davka plača. Merjenje IQ naj postane obveznost vsakega državljana.

Nobeden izmed zgoraj naštetih predlogov ni bil izglasovan za pošiljanje pristojnemu organu, zato odgovorov na poredloge s strani ministrstev ali drugih uradov ni.