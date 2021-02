Ne boste verjeli: na spletu preprodajajo vstopnice za Ikeo

Prodaja spletnih rezervacij za Ikeo. FOTO: posnetek zaslona



Ikea: Vstopnice niso vezane na ime

Nakupovalna norija, ki spremlja odprtje trgovine Ikea v Ljubljani v prihodnjih dneh, je očitno prišla tako daleč, da se je nekdo odločil iz tega narediti posel.Potem ko je Ikea iz varnostnih razlogov in zato, da bi se izognili preveliki gneči ob vhodu v trgovino, kupce povabila k spletni rezervaciji termina za obisk trgovine, je nekdo očitno že poskusil te vstopnice prodati. Objavil je namreč oglas na spletnem portalu Bolha s ceno pet evrov.Spletna rezervacija za vstop v trgovino je sicer brezplačna. Oglas je s portala sicer hitro izginil, saj tovrstna prodaja krši pravila uporabe malih oglasov.Za mnenje smo se obrnili na Ikeo, kjer pa so bili s komentarjem skopi in so o primeru preprodaje vstopnic zapisali le: »Registracijski sistem smo uvedli s specifičnim namenom – zagotoviti varno nakupovalno izkušnjo ter zaščititi zdravje vseh nas. Našim bodočim kupcem se vnaprej zahvaljujemo za upoštevanje uvedenih ukrepov.«Pojasnili so tudi, da vsak, ki rezervira svoj termin za vstop v trgovino, prejme vstopnico s kodo QR, ki jo natisnjeno ali na telefonu pokažete ob vstopu v trgovino. Vstopnice niso vezane na ime, kode pa bodo skenirali ob vhodu v trgovino.