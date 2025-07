Ne boste verjeli, koliko lahko v Ljubljani odštejete za porcijo sladoleda

Sončni dnevi vabijo na sprehod bodisi po mestu, bodisi naravi, kjer obiskovalci iščejo sladko ohladitev – sladoled. A ob tem ne morejo spregledati cen, ki se iz leta v leto zvišujejo. Letošnja sladoledna sezona je že dodobra zaživela, cene kepic v središču Ljubljane pa burijo duhove tako domačinov kot turistov.

Od 2,50 do 6,50 evra za kepico

V prestolnici letos najcenejša kepica stane 2,50 evra, najdražja pa kar 6,50 evra – za veliko porcijo z več okusi.

V sladoledarni Romantika, ki je med obiskovalci znana po vrhunskih okusih in zanimivih kombinacijah, mala kepica z dvema okusoma letos stane 3,50 evra, srednja 4,80 evra, največja s tremi okusi pa kar 6,50 evra – enako kot lani, a s takšno ceno je njihov sladoled za marsikoga nedosegljiv. Najbolj prodajan okus? Presenetljivo – bučno olje.

Pistacija je že nekaj časa na vrhu najbolj priljubljenih okusov. FOTO: Arhiv Lifeclass Slovenske Novice

na Petkovškovem nabrežju je eden najbolj obiskanih lokalov v poletnih mesecih, a tudi eden dražjih. Navadna kepica stane 3,10 evra, specialna 3,90 evra, kombinirana kepica z dvema okusoma 3,60 evra, če izberete dva specialna okusa, pa 4,10 evra. Sladki kornet stane dodatnih 0,80 evra, brezglutenski pa 1,70 evra.

V DiMatteo boste za eno kepico odšteli 2,90 evra, za kombinacijo z dvema okusoma pa 3,30 evra. Pistacija je tudi tu nesporni zmagovalec med okusi.

Vigo letos stavi na svežino in inovativnost. Cene so 2,90 evra za običajno kepico in 3,90 evra za mešano. Tudi tu vodi pistacija.

Sladoled z mlekom s kmetije in okusi Dubaja

V Divine na Cankarjevem nabrežju se cena za navadno kepico ustavi pri 2,70 evra, specialna kepica pa stane 3,50 evra. Sladoled pripravljajo iz domačega slovenskega mleka, borovnic in stoodstotne pistacije.

Lolita ponuja kepice po 2,60 evra, a z nekoliko skromnejšo izbiro okusov kot prejšnja leta.

V Zvezdi, kjer še čakajo na uradni začetek sezone, cene trenutno nihajo med 2,60 in 3,20 evra. Največ zanimanja je za okus z imenom dubajska čokolada.

Ob slovenski obali se cene kepic gibljejo med 2,40 in 3,90 evra, odvisno od kraja in linije sladoleda. FOTO: Gettyimages

Cene vztrajno rastejo

Primerjava s preteklimi leti razkrije jasno sliko – cene so v povprečju višje za 20 do 60 centov na kepico.

V Romantiki je mala kepica z enim okusom leta 2023 stala 3 evre, zdaj je cena za isto kombinacijo 3,50 evra. V Cacao je cena z lanskih 2,60 evra za običajno kepico poskočila na 3,10 evra. Lolita je pred dvema letoma za kepico računala 2,40 evra, zdaj 2,60 evra. V Zvezdi je bila cena leta 2020 le 1,90 evra, leta 2023 že 3,20 evra – letos je ostala podobna.

Zanimivo pa je, da je kavarna Divine v preteklosti cene tudi znižala – leta 2023 so bile višje kot letos, ko za običajno kepico zaračunajo 2,70 evra.

Kralj med okusi: pistacija v vseh oblikah

Čeprav ponudniki ponujajo številne eksotične in veganske različice, se pistacija ohranja kot nedvomna zvezda vsake vitrine. Ne glede na to, ali gre za klasično, stoodstotno, s pasijonko ali kakšno drugo varianto – povsod je med najbolj prodajanimi.

Ob tem pa se med posebnosti uvrščajo tudi dubajska čokolada, mango, jagoda, celo bučno olje.

Sladoled se danes, zlasti v središču Ljubljane, vse bolj uvršča med luksuzne dobrine, za katere je treba seči globlje v denarnico. Cene namigujejo, da v letu 2025 marsikdo dvakrat premisli, preden naroči tri kepice s prelivom in sladkim kornetom.

V Sladoledarni so pravi hit sadno-zelenjavne kombinacije. FOTO: Jaka Ivančič/Slovenske Novice

Bled in Obala: sladki užitki ob razgledih

Sladoledni užitki niso rezervirani le za mestna središča – na Bledu in Obali je povpraševanje po kepici ob razgledu prav tako veliko.

Na Bledu, v znani Kavarni Park, kjer sicer kraljuje kremna rezina, ponujajo tudi domači sladoled po ceni 2,90 evra za kepico. Okusi so tradicionalni, postrežba pa klasično blejska – urejena, z razgledom.

Ob slovenski obali se cene kepic gibljejo med 2,40 in 3,90 evra, odvisno od kraja in linije sladoleda.

V Portorožu ima Cacao enake cene, kot v Ljubljani – 3,10 evra za običajno kepico, specialne okuse pa prodajajo za 3,90 evra.

V Piranu cene nihajo med 2,50 in 3,00 evra, tudi tukaj se pojavlja trend dubajske čokolade, ki očitno osvaja celotno Slovenijo.

V Kopru večina ponudnikov (Sladoledarna, Kekec, Calypso) računa 2,70 evra za kepico, otroške porcije so cenejše. Cenejša je Kavarna Kapitanija z 2,50 evra.

V Izoli boste v povprečju odšteli 2,70 evra, pri Ekremu tudi do 3,50 evra za posebne okuse.

V Ankaranu so cene nekoliko nižje – Pingvinček ponuja sladoled za 2,40 evra, otroški pa je ocenjen 1,90 evra. Za veganske in premium okuse ostaja cena enaka.

Skupni imenovalec? Pistacija, poleg katere sta na Obali najbolj priljubljeni še dubajska čokolada in slana karamela.

Kakšna je cena sladoleda pri vas? Sporočite kraj, ceno in priložite fotografijo.