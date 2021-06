Ne boste verjeli, koliko je bilo nedeljskih okužb

V nedeljo so v Sloveniji ob 805 PCR-testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih jih je bilo 2,4 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 105 bolnikov s covidom 19, 35 jih je na intenzivni negi.Trije covidni bolniki so umrli, je na twitterju objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 76, kar je toliko kot dan prej. V bolnišnici zdravijo tri bolnike več kot dan prej, število bolnikov na intenzivni negi pa je manjše za dva. V nedeljo so opravili tudi 6.674 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem.Vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih prebivalcev. S prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 je cepljenih 794.068 oziroma 46 odstotkov starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa 594.092 oziroma 34,4 odstotka starejših od 18 let.Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 529.183 oziroma 60,4 odstotka, z drugim odmerkom pa 446.524 oziroma 51 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.Več sledi ...