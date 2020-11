Ne boste verjeli, kje so slovenski znanstveniki našli RNK novega koronavirusa

Raziskovalci z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so prvič v Sloveniji zaznali RNK (ribonukleinska kislina) novega koronavirusa v odpadnih vodah. Zaznali so ga v neobdelani odpadni vodi na infekcijski kliniki, že ko je bil hospitaliziran le en okužen bolnik. To bi lahko zato uporabili kot sistem zgodnjega opozarjanja na izbruhe virusa.



Nedavne publikacije so pokazale, da je mogoče sars-cov-2 zaznati v blatu simptomatskih in asimptomatskih bolnikov, iz česar sledi, da lahko odpadna voda vsebuje nukleinske kisline novega koronavirusa. Raziskovalci na področju raziskav voda in javnega zdravja po vsem svetu so začeli iskati sledi novega koronavirusa v neobdelani odpadni vodi. Prve dokaze so našli na Nizozemskem v študiji, v kateri so raziskovalci preučevali vzorce odpadne vode iz več nizozemskih mest in letališča.



Zato je oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo pri NLZOH, ki že zelo dolgo preiskuje patogene mikroorganizme v odpadnih vodah, takoj začel razvijati metode za odkrivanje RNK novega koronavirusa, s katerimi so lahko odkrili RNK sars-cov-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Večmesečna študija

V začetku junija so začeli študijo, v kateri so 15 dni vsak dan vzorčili bolnišnično odpadno vodo. Vzorčenje so nadaljevali naslednjih 15 dni. Tudi ko je bil tam le en pozitiven bolnik, so lahko RNK virusa že zaznali v odpadni vodi.



»S tem pristopom bi lahko lokalno zaznali RNK virusa v neki populaciji, preden se okužbe razširijo, in nato s ciljnimi ukrepi zamejili širjenje virusa. To bi lahko uporabil na primer v domovih za starejše občane, vrtcih, bolnišnicah in v drugih skupnostih, kjer izbruh te bolezni predstavlja visoko tveganje,« so za STA pojasnili vodja oddelka Metka Paragi in raziskovalci José Goncalves, Tom Koritnik in Verica Mioč, ki so te ugotovitve tudi nedavno objavili v ugledni znanstveni reviji Science of The Total Environment.



Zato, da so virus lahko zaznali, so RNK v vodi koncentrirali in ga nato zaznavali z metodo PCR (RT-qPCR). Metoda bi se lahko širše enostavno vpeljala tudi v drugih laboratorijih, kar je bil eden izmed ciljev študije. Nadaljevali bodo raziskave na tem področju in jih po možnosti uporabili kot sistem zgodnjega opozarjanja na izbruhe covida 19.



»Zelo dobro bi bilo analizirati tudi vzorce iz ljubljanske čistilne naprave, vendar smo se odločili, da začnemo na bolnišničnih odpadnih vodah, saj smo vedeli, koliko oseb je prisotnih in koliko od teh je simptomatskih, pozitivnih na sars-cov-2, kar nam je omogočalo vrednotenje metode. Nacionalni inštitut za biologijo ima tudi dolgoletne izkušnje s spremljanjem zlasti rastlinskih virusov v odpadnih vodah in izvaja zelo obetavna dela z vzorci iz čistilnih naprav v Sloveniji.« so pojasnili. Po njihovem prepričanju bi s to metodo lahko prišli do veliko cenejšega in učinkovitejšega načina za odkrivanje zgodnjih izbruhov bolezni. »V času pandemije se moramo osredotočiti na svoje delo, ne samo na diagnostiko, temveč tudi na raziskave javnega zdravja, da bomo lahko bolje obvladali trenutno pandemijo in se izognili prihodnji.«