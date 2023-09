Ne boste verjeli, kakšno svinjarijo je naredil gasilcem PGD Podpeč na veselici

Žal moramo poročati o nečednosti, ki se je zgodila gasilcem PGD Podpeč. Minulo soboto so namreč organizirali veselico, obisk je bil dober, obiskovalci so uživali, a žal so nekateri vse skupaj izkoristili za kriminal.

Tako so gasilci objavili ogorčeno sporočilo, namenjeno tistemu, ki je na njihovi veselici plačeval s ponarejenimi bankovci. Razložili so mu, da zaslužek od veselice ne gre v njihove žepe, temveč za nakup in vzdrževanje opreme, vzdrževanje gasilskega doma in stroške, ki jih gasilsko društvo ima.

»S tem, ko si ti plačeval s ponarejenimi evri, si naredil škodo tako nam kot tudi sebi in mnogim drugim. Srčno upamo, da ne, ampak nikoli ne veš ... čisto lahko se zgodi, da nas boš potreboval prav ti, pa za ukrepanje ne bomo imeli ustrezne opreme. To naj bo tudi apel vsem gasilskim društvom na previdnost pri sprejemanju denarja.«