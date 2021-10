Ne boste verjeli, kakšno mačko je Marko našel na cesti (FOTO)

Pripadnik SV, lovec Marko Richter je na cesti med Kočevjem in Vinico pred vasjo Daljne Njive našel povoženo divjo mačko. Kot poročajo na spletni strani Lovske zveze, je Richter obvestil pristojne službe in tudi lokalno lovsko družino, ki se je divji mački odrekla. V kratkem jo bodo prepeljali v Hoče k preparatorju, ki bo pregledal lobanjo, in ocenil, ali gre res za divjo mačko ali za križanca. Richter je za lovsko zvezo povedal, da je bil nad najdbo presenečen, in če se ji bo Prirodoslovni muzej odpovedal, bo preparat divje mačke krasil njegovo sobo lovskih spominov.

Divje mačke nekoliko večje, tehtajo do 7 kg

Ali je res divja mačka ali križanec, še ni znano. FOTO: Marjan Toš

Divja mačka je razširjena po celinski Evropi, jugozahodni Aziji in savanah Afrike. V Sloveniji najdemo evropsko divjo mačko, ki je pri nas zaščitena. Najpogostejše so v osrednji Sloveniji, medtem ko se njihovo število proti Panonski nižini in Alpam zmanjšuje. Njihova teža se nekoliko razlikuje od podvrste do podvrste, povprečno pa odrasli samci tehtajo 4–5 kg, izjemoma tudi 7 kg. Samice so nekoliko lažje kot samci. Po navadi so sivo-rjave barve s košatim repom in s črnimi progami po celotnem telesu. Njihova dlaka pa je kratka in mehka. Evropske divje mačke imajo dolgo zimsko dlako, zato so včasih videti večje od preostalih divjih mačk. V naravi živijo do 15 let. Aktivne so predvsem ponoči ter ob sončnem vzhodu in zahodu. So samotarji in le redko jih vidimo v skupini.