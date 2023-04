Ne boste verjeli, kakšna prvakinja (in to prva) je lepa Andreja (FOTO)

V okviru mednarodnega industrijskega sejma, ki poteka v Celju, je potekalo 8. državno in prvič tudi mednarodno tekmovanje varilcev. Med 49 prijavljenimi varilci (tudi dvema varilkama) iz štirih držav je najbolj izstopala varilka Andreja Mihelin, doma z Bizeljskega, ki je slavila v kar treh kategorijah.

Sodelovala in varila je v kategoriji TIG (tekmovali so še v procesih MAG in REO), kjer je tekmovalo 17 varilcev.

Dosegla je tri prva mesta, in sicer na državni in mednarodni ravni ter med ženskami. To pomeni, da Andreja prva državna in mednarodna ženska prvakinja v varjenju.

Andreja Mihelin, doma z Bizeljskega, je slavila v kar treh kategorijah. FOTO: Organizator