Ne boste verjeli, kakšna je razlika med povprečno slovensko in plačo v lepi njihovi

Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov.

Še leta 2022 razlika bistveno večja

Povprečna neto plača na Hrvaškem je za julij po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko znašala 1437 evrov. To je nominalno skoraj deset odstotkov več kot leto prej, realno pa za pet odstotkov več. Povprečna bruto plača je znašala 2000 evrov, kar je na letni ravni nominalno za 9,8 odstotka več, realno pa za 5,5 odstotka.

Povprečna neto plača v Sloveniji je za julij po podatkih statističnega urada znašala 1577 evrov, kar je za 9,8 odstotka več kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača je medtem znašala 2517 evrov, kar je za 25,9 odstotka več kot pri sosedih.

Pred dvema letoma in pol oz. konec leta 2022 je bila razlika bistveno večja. Na Hrvaškem je povprečna neto plača po pisanju hrvaškega poslovnega portala Lider tedaj znašala 1046 evrov, v Sloveniji pa 1419 evrov, kar je 36-odstotna razlika.