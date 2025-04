Ne boste verjeli, kaj znanstveniki razvijajo za odkrivanje napak v priljubljenem živilu

Pri napredku na področju ocenjevanja oljčnih olj v svetu ima pomembno vlogo tudi prispevek slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v okviru Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper in sodelujejo pri prebojnem projektu Oleum Spec, v katerem razvijajo prvi elektronski nos za senzorično analizo oljčnega olja.

Programirana je na osnovi rezultatov vzorcev, ki so jih senzorično ocenili mednarodno uveljavljeni strokovnjaki.

Naprava s pomočjo umetne inteligence, strojnega učenja in sodobne analitske opreme pomaga hitro, natančno in brez subjektivnih vplivov oceniti senzorično kategorijo oljčnega olja. Zaznava hlapne snovi v njem in je programirana na osnovi rezultatov vzorcev, ki so jih senzorično ocenili mednarodno uveljavljeni strokovnjaki. Med njimi je bila tudi slovenska strokovna skupina.

Odlično orodje

Naprava prepozna namreč tipične napake različnih intenzivnosti, ki jih zaznamo na vonju deviških oljčnih olj. Te so lahko žarkost, plesnivost, pregretost in še marsikaj. Vendar na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper medtem pravijo, da le ne bo povsem zamenjala senzorične analize, ki je danes standardizirana za karakterizacijo in razvrščanje olj. Te bo treba še naprej tudi okušati. Bo pa zato odlično orodje pri izločanju oljčnih olj z visokimi intenzivnostmi senzoričnih napak.

V projektu je sodelovala senzorična skupina, ki so jo sestavljali Rok Babič, Goran Gregorič, Barbara Bajda, Igor Novak, Tomaž Koren, Blaž Kante, Jadran Jakončič, Mirjana Knez, Saša Ožbolt pod vodstvom Ernesta Kante in Milene Bučar-Miklavčič.