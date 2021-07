Ne boste verjeli, kaj se jim je zgodilo na slovenski plaži

Mnogi so si v preteklih dneh, ko je bilo več sonca, privoščili poležavanje na plažah. To pa so žal izkoristili tudi nepridipravi. Samo včeraj popoldne so policisti PU Koper obravnavali štiri tatvine na plažah. V poročilu pišejo takole (nelektorirano):



»Neznani storilec je v Žusterni oškodovanki iz torbe odtujil denarnico in jo oškodoval za 60 evrov; na portoroški plaži je storilec državljanki Avstrije odtujil mobilni telefon iPhone, vreden 1.000 evrov; prav tako na portoroški plaži je neznani storilec oškodovanki iz torbice odtujil mobilni telefon Samsung, vreden 300 evrov; v San Simonu pa je storilec oškodovanki iz torbice odtujil denarnico in mobilni telefon ter jo s tem oškodoval za 150 evrov.«

