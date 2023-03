Ne boste verjeli, kaj se dogaja v tem podjetju v Ljubljani, ko vsi odidejo iz službe (VIDEO)

Živimo v časih, ko je modernizacija nujna. V masrikateri tovarni veliko dela opravijo roboti, v določenih panogah pa so vse bolj popularni tudi droni. Nismo še tam, da bi vam lahko dostavljali naš časopis, so pa nekateri ugotovili, pri čem so lahko res odlični.

Pohištveni trgovec Ikea drone uporablja v skladiščih. S podjetjem Verity so sodelovanje začeli leta 2020, najprej v Švici. Zdaj pa droni letajo po skladiščih na 16 lokacijah. Med državami omenjajo Belgijo, Hrvaško, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko in tudi Slovenijo.

Kaj je njihova naloga?

Relativno preprosta: preštevanje zaloge, zaradi česar je podatek nenehno aktualen, poleg tega je to delo prihranjeno zaposlenim.

Ikein dron pripravljen na delo. FOTO: Ingka.com

Kako sistem deluje: dron vzleti s polnilne enote, nato pa do vsake palete, kjer slika, posname in naredi 3D-globinske posnetke stanja. Ko zaključi, se vrne na postajo in prenese zbrane podatke.

Droni tako pomagajo zaposlenim tudi ugotoviti, ali kaj manjka in ali se morebiti kaj nahaja na napačnem mestu.

Avtomatizirano skladišče na Hrvaškem

Na Hrvaškem so denimo testirali tudi malega robota, ki bi pomagal pri ustvarjanju avtomatiziranega skladišča. Njegova naloga je dostava izdelek zaposlenemu, ki izpolnjuje naročilo, poroča The Verge.

